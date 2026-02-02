Şubat 2026 Renault Fiyat Listesi: Tüm Modellere Zam!

Renault, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine değişken oranlarda zam yaptı. Ayrıca Duster'ın daha uygun fiyatlı modeli de satışa sunulmuş durumda. İşte detaylar...

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, Şubat 2026 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı ancak bazı modellerdeki zam oranı birkaç bin TL'den ibaret.

Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin şubat ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.

Renault fiyat listesi - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Clio 1.625.000 TL 1.673.000 TL Captur * 2.065.000 TL 2.067.000 TL Duster 1.860.000 TL 1.780.000 TL Megane Sedan 2.050.000 TL 2.112.000 TL Austral * 2.365.000 TL 2.393.000 TL Rafale * 3.750.000 TL 3.752.000 TL R-5 E-Tech * 1.888.000 TL 1.890.000 TL Megane E-Tech Elektrikli * 2.275.000 TL 2.277.000 TL

2025 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Clio fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.673.000 TL

Birkaç yıl önce yepyeni bir silüet ile karşımıza çıkan Renault Clio, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri. 1.0 litrelik motoru ile 6.3 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip olan Clio hem tasarım hem de üst düzey özellikler sunan Techno Esprit Alpine donanım paketi ile çok seviliyor. Karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge ekranı, bu donanım paketinde standart olarak sunuyor.

Clio opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL Evolution, Techno Esprit Alpine Konfor Paketi 7.000 TL Evolution Yedek Lastik 12.000 TL Evolution

Captur fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3L 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.067.000 TL

Renault Captur, firmanın sevilen crossover modeli olarak yıllardır hizmet veriyor. Yeni silüeti ile oldukça modern görünen otomobil, 1.3 litrelik hibrit üniteden güç alıyor. 160 beygir gücü üreten sistem performanstan ödün vermezken 23 gelişmiş sürüş destek sistemi ve 1.000 kilometreye varan menzili ile dikkat çekiyor.

Captur opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Techno Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 14.000 TL Techno

Yeni Duster fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Eco-G 120 hp, Benzin + LPG Evolution, Otomatik 1.780.000 TL Turbo Tce 145hp, Benzinli Techno, Otomatik 1.907.000 TL Full hybrid E-Tech 160 hp, Benzinli Techno, Otomatik 2.495.000 TL

Yıllar boyunca Renault'un alt markası Dacia bünyesinde satılan Duster, artık bizzat Renault tarafından satılıyor. Hem benzinli hem de hibrit ünite ile satın alınabilen otomobil, 4x4 çekiş seçeneği de sunuyor. Renault'un yeni nesil tasarım dilini benimseyen otomobil, 5 farklı sürüş modu ile tüm olasılıklara hazır.

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Evolution, Techno Yedek Lastik 14.000 TL Evolution, Techno Sis Farı 3.500 TL Evolution Ön ve yan park sensörü 10.000 TL Techno Multiview kamera 28.000 TL Techno Kör nokta uyarı sistemi 20.000 TL Techno 18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant 32.000 TL Techno 18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant 32.000 TL Techno

Megane Sedan fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 2.112.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 2.270.000 TL

Renault'un Türkiye'de ürettiği ikonik sedan otomobili Megane, ülkemizdeki klasikleşen otomobillerden bir tanesi. Hem benzinli hem dizel versiyona sahip olan otomobil, sorunsuzluğu ile de dikkat çekiyor. Renault Megane'ın tek eksi yanı, tasarımının diğer modellerin gerisinde kalmış olması.

Megane opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Touch, Icon Yedek Lastik 16.000 TL Touch, Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 115.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 TL Icon (ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon Ekran Paketi 21.000 TL Icon

Austral fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Mild Hybrid 150HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.393.000 TL Mild Hybrid 150HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.983.000 TL Full Hybrid 200HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 3.362.000 TL

Renault Austral, markanın C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi. Modern ve kaslı dış tasarımıyla dikkat çeken Austral, iç mekânda da teknolojik ve konfor odaklı bir yaklaşım sunuyor. Dikey multimedya ekranı, Google destekli OpenR Link sistemiyle entegre çalışıyor ve dijital gösterge paneliyle bütünleşiyor. Motor seçenekleri arasında yakıt verimliliği ön planda tutulan mild-hybrid ve full-hybrid versiyonlar yer alıyor. 673 litreye varan geniş bagaj hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dört tekerlekten yönlendirme gibi donanımlarla Austral hem şehir içi konforda hem de uzun yol performansında öne çıkmayı başarıyor.

Austral opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Panoramik Cam Tavan 65.000 TL Techno Çift Renk Gövde Tavan 38.000 TL Esprit Alpine Metalik Renk 17.500 TL Techno, Esprit Alpine Yedek Lastik Paketi 21.500 TL Techno, Esprit Alpine Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL Esprit Alpine Harman Kardon Ses Sistemi 69.000 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 3.752.000 TL

Renault Rafale, markanın coupe SUV segmentinde konumlandırdığı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken en yeni amiral gemilerinden biri. E-Tech hibrit motor teknolojisiyle donatılan Rafale hem performansı hem de yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Aracın iç mekânında geniş bir dijital panel, OpenR Link multimedya sistemi ve yüksek kaliteli materyaller öne çıkıyor. Ayrıca panoramik cam tavan gibi yenilikçi detaylar, sürüş deneyimini daha da konforlu ve prestijli hâle getiriyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyatı Paket Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

R-5 E-Tech fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.890.000 TL EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.942.000 TL

R-5 E-Tech opsiyon fiyatları - Şubat 2026