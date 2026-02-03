Şubat 2026 Seat Fiyat Listesi: Leon'a 570 Bin TL Zam!

Seat, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay tüm modellere zam yaptı. Leon'a yönelik kampanyanın bitişi, arabanın dudak uçuklatan seviyede zamlanmasına neden oldu.

İspanyol otomobil markası Seat, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay ikonik hatchback modeli Leon'a kaçırılmayacak bir kampanya başlatan şirket, bu ay kampanyayı bitirdi. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatı uçup gitti. Tabii diğer modellerde de zam var.

Peki Seat Şubat 2026 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...

Seat araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Ibiza 1.599.000 TL 1.647.000 TL Arona 1.689.000 TL 1.740.000 TL Ateca * 2.579.000 TL 2.379.000 TL Leon 2.360.000 TL 2.930.000 TL

2026 model olarak satışı devam eden model.

Ibiza fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.647.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.771.000 TL

Seat Ibiza, B segmentinde modern bir seçenek sunuyor. Keskin çizgilere sahip LED farlar ve sportif detaylar, dış tasarıma dinamik bir hava katarken; iç mekânda dijital gösterge paneli ve multimedya ekranıyla teknolojik bir atmosfer oluşturulmuş. Türkiye’de 1.0 litrelik turbo benzinli motorla satışa sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve DSG otomatik şanzıman seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve kullanım kolaylığı sağlayan donanımlarıyla özellikle genç kullanıcılar ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanan sürücüler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

Arona fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.740.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.853.000 TL

Seat Arona, Ibiza'nın SUV gövde tipine sahip olan versiyonu olarak nitelendirilebilir. 115 beygir gücündeki motoru ve DSG otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımda rahatlık sağlayan Arona, Seat'ın tasarım dilini bünyesinde taşımaya devam eden modellerden bir tanesi. Uygun sayılabilecek fiyatı da Seat Arona'yı öne çıkaran hususlardan biri olarak sayılabilir.

Ateca fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Style Plus, Otomatik 2.379.000 TL

SEAT'ın Türkiye'deki en hacimli otomobili olarak karşımıza çıkan Ateca, daha güçlü bir motorla geliyor. Parçalı far tasarımı ve genelksel Seat özellikleriyle donatılan otomobil, büyük aileler için ideal modeller arasında yer alıyor.

Leon fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit FR, Otomatik 2.930.000 TL

Yıllar boyunca benzinli ve dizel motor seçeneğine sahip olan Seat Leon, artık fişli hibrit versiyonu ile çok daha yüksek performans sunuyor. Tam 204 PS gücündeki yeni versiyon, FR donanım seçeneği ile geliyor oluşu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Gençlerin gözdesi olan Leon, bu ünvanını sürdürmeye devam edecek diyebiliriz.