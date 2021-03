Espor Tarihine Geçen Efsane: Berkay 'Zeitnot' Aşıkuzn

League of Legends, birçok insan için bir oyundan fazlası: Kimisi için bu oyun bırakamadığı ve ona zarar veren kötü bir alışkanlık, kimisi için ise aynı satranç gibi akıl oyunlarıyla dolu olan ve zekaların çarpıştığı bir savaş arenası. Berkay “Zeitnot” Aşıkuzun da LoL’ü yüksek nitelikli bir satranç oyunu gibi oynayanlardandı. Çayınızı kahvenizi alın gelin, zira bu içeriğimizde hayranları tarafından “Baba” lakabı verilmiş Zeitnot kimdir anlatıyoruz.

Türkiye’de ve hatta Dünya’da bile hâlâ esporun gerçek bir spor olup olmadığı tartışılırken bu sektör, fiziksel aktivitenin ağırlıkta olduğu tüm spor dallarını sollayıp geçmiş durumda. Hatta spesifik olarak League of Legends, dünyanın en çok izlenen spor müsabakaları olan Super Bowl ve NBA’den bile daha fazla anlık izleyici sayısına ulaşmıştı.

Ülkemizde esporu en çok rağbet gören League of Legends, kimine göre sadece bir eğlence aracı olsa da kimilerine göre aynı bir satranç oyunu gibi ince taktiklerle oynanan bir savaş. Türkiye LoL ligi VFŞL’de bu oyunu bahsettiğimiz incelikte oynayan biri vardı: Berkay “Zeitnot” Aşıkuzun. İnsanlar esporun gerçek bir spor olup olmadığını tartışadursun, gelin biz birçok espor oyuncusuna ilham olmuş Zeitnot kimdir anlatalım.

Kimdir, necidir bu Zeitnot?

Berkay Aşıkuzun 2 Ocak 1995 yılında doğmuş, çocukluğunda hepimiz gibi gönlünü oyunlara vermiş ve 8 yaşından itibaren oyun oynama işini profesyonel ve ciddiye alarak yapmış biridir. Kendisi Türkiye League of Legends profesyonel espor ligi olan Şampiyonluk Ligi 2013 yılında kurulduğundan beri esporda yer almış, hatta profesyonel liglerden önce düzenlenen turnuvalarda da bileğinin hakkıyla yarışmış biridir. Kendisi en çok agresif Lucian’ı ile bilinir ve pek gülümsemez.

Türkiye’nin en iyi nişancısı olarak anılan Zeitnot, hayranları tarafından “Baba” lakabını almıştır. Kendisi iyi de bir satranç oyuncusudur ve hatta nicki olan ‘Zeitnot’ da bir satranç terimidir. Bu terim, satrançta bir oyuncunun hamle yapmak için çok kısıtlı zamana sahip olduğu anlarda kullanılır.

Zeitnot hangi espor takımlarında oynadı?

HWA Gaming (... - Kasım 2013)

Always With Honor (Kasım 2013 – Şubat 2014)

HWA Gaming (Şubat 2014 – Nisan 2014)

Ahraz Esports (Nisan 2014 – Ağustos 2014)

HWA Gaming (Ağustos 2014 – Nisan 2015)

Dark Passage (Nisan 2015 – Ekim 2016)

SuperMassive (Kasım 2016 – Aralık 2020)

Zeitnot, League of Legends Türkiye profesyonel ligi kurulmadan öncesindeki turnuvalarda bile yer almış oldukça rekabetçi bir oyuncuydu. Kendisi birçok espor takımında oynadı ve oynadığı rol hiçbir zaman değişmedi. Zeitnot her zaman nişancı rolünde takımlarda yer aldı. Her ne kadar birçok takımda oynasa da onu en çok tanıdığımız ve sevdiğimiz seviyesine SuperMassive takımında ulaştı. Dilerseniz gelin Zeitnot’un oynadığı takımlardan biraz bahsedelim:

HWA Gaming (? - Kasım 2013)

Zeitnot, profesyonel kariyerine ilk olarak günümüzde İstanbul Wildcats olarak bilinen ve kendisinin daha sonra 2 kez daha yolunun kesişeceği HWA Gaming ile adım attı. Tam olarak takıma giriş tarihi belirtilmemiş olsa da burada kısa bir süre geçiren Zeitnot, 2013 Kasım’da hiçbir başarı elde edemeden takımdan ayrıldı.

Always With Honor (Kasım 2013 – Şubat 2014)

2013 Kış Mevsiminin sonunda HWA Gaming ile yolları ayrılan Zeitnot, bir sonraki durağı olan AWH ile 2014 Kış Mevsimi boyunca gayet iyi bir turnuva geçirdi. AWH, mevsimi lig 3.sü olarak bitirmeyi başardı. Yeni kurulan ve çaylaklardan oluşan bu kadroyla lig 3.sü olmak bir başarı sayılırdı. Play-Off çeyrek finalde BPI ile eşleşen HWA seriyi kazandı, ancak yarı finalde HWA Gaming’e yenilerek finale çıkma hakkını kaybettiler.

HWA Gaming (Şubat 2014 – Nisan 2014)

2014 Kış mevsimi sonunda Zeitnot, tekrar eski takımı HWA Gaming’e geri döndü ve Bahar Mevsiminin tamamında o takım için formayı giydi. Tekrar lig aşamasını 3. sırada tamamlayan Zeitnot ve HWA Gaming, Play-Off’un çeyrek finalinde yine BPI ile eşleşen Zeitnot, bu sefer onları yendi ve yarı finalde o Bahar Mevsimini kazanacak olan Dark Passage ile eşleşip kaybetti.

Ahraz Esports (Nisan 2014 – Ağustos 2014)

2014 Yaz Mevsimi için Zeitnot’un yeni durağı Ahraz Esports oldu. Bu takımla oynadığı zaman hakkında söyleyebileceğimiz pek bir şey yok zira oyuncu bu sıralar ligden oldukça uzak kalmıştı.

HWA Gaming (Ağustos 2014 – Nisan 2015)

Son kez eski takımı HWA Gaming’e dönen Zeitnot, bu takımda en uzun süreyi de bu sefer geçirdi. 2015 Kış mevsiminde bomba gibi başlayan Zeitnot ve takım arkadaşları, yine lig aşamasını 3. bitirdiler. Play-Off çeyrek finallerinde TT ekibi ile karşılaşan HWA Gaming, kazanmayı başarıp yarı finalde Dark Passage ile eşleşti ve 3-1’lik yenilgiyle elendi.

Dark Passage (Nisan 2015 – Ekim 2016)

Hayatında büyük değişimler yapmak isteyen Berkay, soluğu HWA Gaming’in en büyük rakibi olan Dark Passage takımında aldı. Bunca takım değişikliği ve zorlu mücadelelere rağmen kendisini oldukça geliştiren Zeitnot, kariyerinin asıl yükselen ivmesini burada kazanmaya başladı. 2015 Yaz Mevsimini 2. bitiren Dark Passage, Play-Off serilerine direkt olarak yarı finalden girdi.

Yarı finalde eski takımı ve Dark Passage’ın ezeli rakibi HWA Gaming ile karşılaşan Zeitnot, ezici bir üstünlükle galip gelmeyi başardı ve mevsim finallerinde bir önceki mevsimin şampiyonu Beşiktaş Esports ile eşleşti. Dark Passage, finalde de 3-1’lik ezici bir skorla kazandı ve Zeitnot, espor kariyerinin ilk büyük başarısını gerçekleştirdi.

2016 Yaz mevsiminde de dönemin en güçlü kadrolarından biri olarak görülen SuperMassive ile mevsim finalinde eşleşen Zeitnot’lu Dark Passage, SUP’u 3-0 yendi ve Zeitnot envanterine 2. Türkiye Şampiyonluğunu ekledi.

SuperMassive (Kasım 2016 – Aralık 2020)

Kazandıkları mevsimin ardından takım içi sorunlar yaşayan Dark Passage takımında kadro değişiklikleri yaşandı ve Zeitnot, kariyerinin zirvesine ulaşacağı SuperMassive’e transfer oldu. Kadrosu tamamen Türkiye’nin en iyi oyuncularından oluşan SuperMassive, 2017 Kış Mevsiminin lig aşamasını 1. sırada tamamladı.

Mevsim finalinde CRW ekibi ile eşleşen SuperMassive, rakibini 3-0 yenerek 2017 Kış Mevsimi Şampiyonu oldu ve Zeitnot 3. Türkiye kupasını da hanesine yazdırdı. MSI 2017’ye katılma hakkı kazanan SuperMassive Play-In aşamasında iyi bir başlangıç yapsa da Flash Wolves takımına ve Gigabyte Marines takımına yenilen SuperMassive, ‘tecrübelenerek’ Türkiye’ye geri döndü.

2018 Kış Mevsiminde orta koridor bölgesine Koreli GBM’i ve destek bölgesine yine Koreli SnowFlower’ı katan SuperMassive ve Zeitnot, mevsim finalinde Royal Bandits takımı ile rekabet etti ve şampiyon olmayı başardı. Zeitnot’un hanesine 4. Türkiye Şampiyonluğu da eklenmiş oldu. MSI 2018 turnuvasında da tecrübelenen SUP, Türkiye’ye geri döndü.

Rift Rivals 2018 turnuvasında Türkiye Şampiyonluk Ligini temsilen kapışan SuperMassive, global arenada ilk başarısını elde etti ve bu turnuvayı kazandı. Zeitnot’un ilk global başarısı da böyle gelmiş oldu. 2018 Yaz Mevsimi finalinde yine Royal Bandits ile eşleşen SUP ve Zeitnot, bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu.

2018 Worlds turnuvasında Play-In oynayan SuperMassive, yine gruplara bile kalamadan elendi ve Türkiye’ye geri döndü. Ardından 2020 Yaz Mevsimine kadar bir başarısı bulunmayan Zeitnot ve SuperMassive, 2020 Yaz Mevsimi finalinde 5 Ronin takımını yenerek şampiyon oldu ve Worlds 2020 Play-In aşamasına katıldı.

Her ne kadar Play-In aşamasında güzel eşleşmeler bulsa da ve iyi bir başlangıç yapsa da SuperMassive, önce Team Liquid ve ardından Unicorns of Love ekibine kaybederek Türkiye’ye geri döndü.

Bir efsanenin, ‘Baba’nın vedası: Zeitnot profesyonel kariyerini sonlandırdı

Worlds 2020 turnuvası, Zeitnot’un profesyonel kariyerinin son durağıydı. 5 farklı Türkiye takımında oynamış, her ne kadar Avrupa veya ABD’ye gidemese de kalitesini herkese kanıtlamış, bir satranç oyunu gibi incelik ile oynadığı maçlarda bütün hayranlarını büyülemiş olan Berkay “Zeitnot” Aşıkuzun artık kariyerini noktalamıştı.

Kendisi verdiği röportajlarda profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırmasının sebeplerini de açıkladı. Verdiği röportajlarda Berkay artık yorulduğunu, belirli bir yaştan sonra bu kadar yüksek çalışma temposunu kaldıramadığını ve fiziksel olarak ağrılar yaşadığını belirtti ve oyunu bu kadar sık oynamanın artık kendisine zevk vermediğini söyledi. Sonuç olarak Türkiye League of Legends esporundan bir Zeitnot geçti…

Zeitnot’un kazandığı kupaları ve başarıları özetleyecek olursak:

Kupalar

2015 Yaz Mevsimi Kupası (Dark Passage)

2016 Yaz Mevsimi Kupası (SuperMassive)

2017 Kış Mevsimi Kupası (SuperMassive)

2018 Kış Mevsimi Kupası (SuperMassive)

2018 Rift Rivals Şampiyonluğu ((SuperMassive))

2018 Yaz Mevsimi Kupası (SuperMassive)

2020 Yaz Mevsimi Kupası (SuperMassive)

2018 Worlds 5’te 5 (SUP vs GRX)

2019 Kış Mevsimi 5. hafta maçı 5’te 5 (SUP vs GS)

2020 Yaz Mevsimi finali 5’te 5 (SUP vs 5R)

Böylelikle Türkiye League of Legends esporunun en tanınan figürlerinden biri olan Berkay "Zeitnot" Aşıkuzun kimdir konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.