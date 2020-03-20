Süper Bilgisayar, Potansiyel Koronavirüs Tedavileri Buldu

Bilim insanları, dünyanın en hızlı süper bilgisayarına binlerce simülasyonu çalıştırarak koronavirüsle savaşabilecek bir ilaç bileşeni bulma görevi verdi. 'Summit' isimli süper bilgisayar, 77 potansiyel tedavi buldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 10.067 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında aşı geliştirme yarışı sürerken bilişim alanından önemli bir katkı geldi.

IBM'in Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan ve adı 'Summit' olan süper bilgisayara, binlerce simülasyonu çalıştırarak koronavirüsle savaşabilecek bir ilaç bileşeni bulması görevi verildi. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Summit, 77 potansiyel tedavi belirleyerek çok önemli bir görevi tamamladı.

Sonuçlar 'tedavi' anlamına gelmiyor:

ChemRxiv'de yayınlanan araştırmanın sonuçları, belki de araştırmacılara koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştıkları aşı konusunda yardımcı olabilir. Bu çalışma, ileriye doğru atılmış bir adım olsa da Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Direktörü Jeremy Smith, Summit'in bulduğu sonuçların 'tedavi' anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Smith, bununla birlikte umutlu olduklarını da belirtiyor. Smith'e göre süper bilgisayarın bulduğu sonuçlar, gelecekte yapılacak araştırmalara bilgi sağlamış olacak ve deney yapanlar için sonuçlarda ortaya çıkan bileşimleri araştırmaları için bir çerçeve çizecek.

Süper bilgisayar Summit'e verilen görev, koronavirüsün insan hücrelerine girişini sağlayan spike proteine bağlanacak bileşenler bulmaktı. Bu protein etkisiz hâle getirilirse virüsün yayılması engellenmiş olur. Koronavirüs salgınının yayılışına ilişkin daha önce hazırlanmış modelleri kullanan bilim insanları, viral proteinin farklı ilaç bileşimlerine nasıl tepki göstereceğini simüle ettiler.

Araştırma sonucunda bilim insanları, 77 potansiyel koronavirüs tedavisinden en çok ümit vaat eden 7 tedaviyi seçtiler. Araştırmacılara göre bu 7 kimyasal bileşen, yeni koronavirüsün tedavisine yönelik araştırmalarda başlangıç noktası sunabilir.

Araştırmacılar, bir sonraki adımda yüksek kesinlikteki bir spike protein modelini kullanarak başka bir simülasyon daha çalıştıracaklar.