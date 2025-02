Super Bowl 2025 etkinlikleri resmen gerçekleştirildi. Etkinlik, yine reklamlarla gündem oldu. İşte teknoloji şirketlerinin Super Bowl 2025 için hazırladıkları reklamlar...

ABD'nin artık gelenekselleşen Super Bowl etkinlikleri, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerden ziyade etkinlikler için hazırlanan reklamlar gündem oldu.

Biz de Webtekno olarak, teknoloji devlerinin Super Bowl etkinlikleri için hazırladıkları reklamların bir derlemesini oluşturduk. Dilerseniz hemen o reklamlara bakalım.

Teknoloji devlerinin Super Bowl 2025 reklamları:

OpenAI

Super Bowl 2025'teki reklamlardan en önemli olanı hiç şüphesiz OpenAI'ınkiydi. Zira şirket, tarihinde ilk kez Super Bowl'a reklam verdi. ChatGPT için hazırlanan reklamda "Her ilerlemenin bir başlangıcı vardır." ifadesine yer verildi.

Universal Pictures

Universal Pictures, 13 Haziran'da yayımlanacak canlı aksiyon filmi "How To Train Your Dragon" (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?) için kısa bir reklam yayımladı.

Marvel

Marvel da 2 Mayıs'ta vizyona girecek Thunderbolts filmi için fragman yayımladı.

Google

Ray-Ban Meta

Salesforce

Booking.com

Uber Eats

Duracell