ABD'nin artık gelenekselleşen Super Bowl etkinlikleri, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerden ziyade etkinlikler için hazırlanan reklamlar gündem oldu.
Biz de Webtekno olarak, teknoloji devlerinin Super Bowl etkinlikleri için hazırladıkları reklamların bir derlemesini oluşturduk. Dilerseniz hemen o reklamlara bakalım.
Teknoloji devlerinin Super Bowl 2025 reklamları:
OpenAI
Super Bowl 2025'teki reklamlardan en önemli olanı hiç şüphesiz OpenAI'ınkiydi. Zira şirket, tarihinde ilk kez Super Bowl'a reklam verdi. ChatGPT için hazırlanan reklamda "Her ilerlemenin bir başlangıcı vardır." ifadesine yer verildi.
Universal Pictures
Universal Pictures, 13 Haziran'da yayımlanacak canlı aksiyon filmi "How To Train Your Dragon" (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?) için kısa bir reklam yayımladı.
Marvel
Marvel da 2 Mayıs'ta vizyona girecek Thunderbolts filmi için fragman yayımladı.
Ray-Ban Meta
Salesforce
Booking.com
Uber Eats
Duracell