Spor dünyasının en büyük organizasyonlarından olan Super Bowl ile ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Markaların, Spor Bowl'da 30 saniyelik reklam vermek için ayıracakları bütçe de gün yüzüne çıkmış oldu.

11 Şubat gecesi, ABD'nin Las Vegas kentinde yılın en büyük spor etkinliklerinden biri gerçekleşecek. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Super Bowl. San Fransisco 49ers ve Kansas City Chefs isimli Amerikan futbolu takımları, Allegiant Stadyumunda şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler. Ancak Super Bowl etkinlikleri, bundan çok daha fazlasını sunacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok büyük etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikler sırasında konserler verilecek, çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Öte yandan; Super Bowl etkinliği, bu yıl yine reklamlarla gündemden düşmeyecek. Sektör kaynaklarından gelen tahminlere göre ise küresel TV yayımcılığı için tarihî bir gün olacak.

Fox TV'nin yayını, 110 milyondan fazla seyirciye ulaşacak

Sektör kaynaklarının tahminlerine göre 65 bin biletli seyirci, Super Bowl'un canlı şahidi olacak. Ancak dahası var. En az 110 milyon kişinin bu karşılaşmayı televizyondan izlemesi bekleniyor. Bu da Fox TV için benzeri görülmemiş bir reklam bütçesi oluşmasını sağlayacak.

30 saniyelik reklam bedeli, 7 milyon dolar!

CNN analistlerinin tahminlerine göre Super Bowl'da gösterilecek reklamlar için çok büyük paralar harcanacak. Hatta 30 saniyelik bir reklamın bedeli, 7 milyon dolar (214 milyon TL) olarak kayıtlara geçecek. ABD'li kaynaklara göre Fox TV, tüm reklam satışlarını haftalar öncesinden tamamlamış vaziyette. Pazarlama profesörü Paul Hardart'a göre Super Bowl'daki reklamlar, bu yıl daha geleneksel olacak ve Super Bowl'un eğlenceli ruhuyla uyumlu olacak.

Taylor Swift etkisi görülecek!

Super Bowl etkinlikleri, her yıl dünyaca ünlü isimlere de ev sahipliği yapıyor. Bu yılın parlayan yıldızı ise Taylor Swift olacak. Dünyaca ünlü şarkıcı, Kansas City Chefs'te oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce'i, stadyumda destekleyecek. Hâl böyle olunca kozmetik odaklı firmaların reklam yarışına girdikleri konuşuluyor.

Super Bowl, Türkiye'de nasıl izlenir?

Super Bowl etkinliklerine canlı yayınla eşlik etmek isteyen Türk vatandaşları, S Sport+ abonesi olmak durumundalar. Yayın haklarını elinde tutan S Sport+, saat 22.30 itibarıyla başlayacak etkinlikleri canlı yayınla aktaracak.