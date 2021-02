Universal, Super Bowl karşılaşması sırasında yeni gerilim filmi Old'u duyurdu. M. Night Shyamalan tarafından yönetilen film, Sandcastle isimli çizgi romandan uyarlandı. Tropik bir adada tatil yapan bir ailenin saatler içinde yaşlanmasını anlatan film, 23 Temmuz 2021'de vizyona girecek.

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk karşılaşması Super Bowl, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Şampiyonluk karşılaşmasının kazananı Tampa Bay Buccaneers olurken, karşılaşmayla birlikte önemli gelişmeler de yaşandı. Örneğin Marvel, The Falcon and the Winter Soldier için yeni bir fragman yayınladı. Ayrıca Universal da Super Bowl etkinlik kapsamında, yeni filmi "Old"u duyurdu.

Yönetmen koltuğunda M. Night Shyamalan'ın oturduğu Old, gerilim dolu bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Tropik bir adada tatil yapmakta olan bir ailenin başına gelen olayları izleyeceğimiz filmde, tüyler ürperten olaylar yaşanacak. Bu bağlamda aile, sadece saatler içerisinde yaşlanmaya başlayacak. Bugüne kadar sır gibi saklanan film, sinemaseverlerin 2021 yılındaki gözdelerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Old için oluşturulan afiş şu şekilde

Filmin oyuncu kadrosu da en az konusu kadar dikkat çekecek gibi görünüyor. Altın Küre ödüllü Gael Garcia Bernal, Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Rufus Sewell, Ken Leung, Eliza Scanlen, Nikki Amuka-Bird, Aaron Pierre ve Embeth Davidtz gibi isimler, filmde karşımıza çıkacaklar.

Pierre Oscar Levy ve Frederik Peeters tarafından kaleme alınan Sandcastle isimli bir çizgi romandan uyarlanan film, herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde 23 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek. Universal, gerilim dolu filmiyle sinemaseverleri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte Old'un Super Bowl'da yayınlanan fragmanı