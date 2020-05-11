Süper Lig takımlarının takımlarının birer oyuncuyla katıldığı FIFA 20 turnuvası E-Futbol’un şampiyonu belli oldu. Televizyonlarda yayınlanan turnuvada, rakibi Sivasspor’u finalde eleyen Kasımpaşa şampiyon oldu.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde futbol müsabakaları da durdu. Futbol yayınlarının yapılamıyor olması, hem kulüplere hem de medya şirketlerine zor anlar yaşattı. TFF’nin açıklamasına göre yakında lig yeniden başlayacak, ancak bunun öncesinde futbolcular futbol oyunu üzerinden mücadele ettiler.

Koronavirüs pandemisi sürecinde Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports’un katkılarıyla düzenlenen E-Futbol kupasının şampiyonu belli oldu. Süper Lig ekiplerinin seçtikleri bir futbolcuyla yarıştıkları kupada, Anıl Koç’la yarışan Kasımpaşa şampiyon oldu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen E-Futbol turnuvası, son derece güzel görüntülere sahne oldu. Beşiktaş’ın erkenden elendiği turnuvanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta Fenerbahçe’yi Ferdi Kadıoğlu yönetirken Galatasaray’da ise oyun kolunun arkasında Emre Akbaba yer aldı. Fenerbahçe, 84. dakikada Vedat Muriqi ile attığı 1 golle yarı finale çıkmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler daha sonrasında Anıl Koç’un Kasımpaşa’sına yenildiler.

Kasımpaşa nasıl şampiyon oldu?

Kupanın şampiyonu olan Anıl Koç’lu Kasımpaşa takımı, daha öncesinde sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe’yi eledi. Kasımpaşa’nın finalde karşısına çıkan Erdoğan Yeşilyurt’lu Sivasspor ise Antalyaspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor’u eleyerek finale çıktı. İki maçlık seri, Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Kasımpaşa ilk maçı 4-2 kazanırken ikinci maçı 2-1 kazanarak turnuvanın birincisi oldu.

Turnuvayı kazanan Kasımpaşalı Anıl Koç, “Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum” dedi.