Süper Lig yayıncı kuruluş ihalesi ile ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. Akşam, Netflix'in ihale komisyonu ile görüşmek için randevu aldığını duyurdu. Eğer bu görüşme olumlu geçerse, ihalenin favorisi Netflix olabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir Süper Lig yayıncı kuruluş ihalesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda daha önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, TV8 ve Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın bu ihaleye girebileceği konuşulmuş, bu gelişme gündeme oturmuştu. Şimdi bundan daha fazla gündem olacak bir gelişme yaşandı.

İhale tarihine henüz biraz daha zaman olsa da ihaleye kimlerin gireceği belli olmuş durumda. Gelen son haberler ise ihale komisyonu ile dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix ile de dirsek temasında olduğunu gözler önüne seriyor. Akşam'ın haberine göre Netflix, ihaleyle ilgili ön görüşme yapmak için komisyondan randevu aldı.

Netflix'in Süper Lig'in yayıncı kuruluş ihalesine girip girmeyeceği şu an belli değil. Ancak bu görüşmenin olumlu geçebileceği ve Netflix'in de ihaleye girebileceği düşünülüyor. Platform, karşısında Türkiye'den güçlü rakipler olsa da sahip olduğu avantajları kullanarak ihalenin favori ismi olabilir. Kim bilir, belki de Süper Lig maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar, kendilerine bir Netflix hesabı açmak zorunda kalırlar.

Süper Lig'in yayın haklarını almayı isteyen isimler yalnızca Acun Ilıcalı ya da Netflix değil. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç gibi isimler de yayın hakkının peşinde. Ayrıca Turkcell ve Türk Telekom ile "olumlu" geçen görüşmeler yapıldığı, D-Smart ile de görüşüleceği belirtiliyor. Yayın haklarını elinde tutan beIN Sports'un ihaleye girip girmeyeceği şimdilik bilinmiyor.