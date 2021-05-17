İki medya devi Warner Media ve Discovery, bağımsız bir ortak şirket altında birleşeceklerini açıkladılar. Söz konusu birleşmede aslan payı Warner Media'ya ait olsa da Discovery'nin de önemli bir payı bulunacak.

Dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan WarnerMedia'nın sahibi AT&T, resmi web sitesinden yapmış olduğu açıklama ile WarnerMedia ile dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Discovery'nin birleşerek bağımsız bir medya şirketi kuracağını duyurdu.

Aslına bakacak olursak WarnerMedia'nın HBO Max, Discovery'nin ise Discovery Plus adında bir dijital yayın platformu zaten bulunuyor. Ancak iki şirket kuracakları bağımsız bir ortak şirket ile HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT, Warner Bros., DC, HGTV, Animal Planet, Food Network ve TLC gibi marka ve kanalları tek bir çatı altında toplayıp Netflix ve Disney+'a karşı güçlü bir rakip oluşturmayı amaçlıyor.

Paylaşılan bilgilere göre hem AT&T hem de Discovery'nin yönetim kurulları söz konusu birleşmeyi onaylamış durumda. Yine de söz konusu iki devin birleşmesi olduğundan rekabet düzenleyici kuruluşların da anlaşmayı onaylaması gerekecek. Kurulacak bağımsız şirketin yüzde 70 hissesi AT&T'nin, yüzde 29 hissesi Discovery'nin olacak ki AT&T'nin bu konudaki nakit, borçlanma ve borç alıkoyma konusunda 43 milyar dolarlık bir hacmi olacak.