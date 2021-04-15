Önceki dönem Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay, Süper Lig'in yeni sezon yayın ihalesi ile ilgili paylaşımında "İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi?" sorusuna yer vererek Acun Ilıcalı'nın ihaleye girme ihtimali olabileceğini gündeme getirdi.

Önceki dönem Beşiktaş başkanlığına adaylığını da koymuş olan Hürser Tekinoktay, Türkiye futbol 1. ligi olan Süper Lig'de yeni sezon öncesi yapılacak yayın ihalesi ile ilgili beklenmedik bir konuyu gündeme getirdi.

Twitter hesabı üzerinden TFF'nin yeni yayın ihalesi için oluşturduğu komisyon ilgili bir paylaşımı alıntılayan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere;" şeklinde başlayan paylaşımında "İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi?" sorusuna yer vererek ihalede sürpriz bir talip görebileceğimizin sinyalini verdi.

Şu ana kadar Süper Lig'in yeni sezondaki yayın haklarıyla ilgili pek çok söylenti ortaya atılmış olsa da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalı TV8 ya da dijital yayın platformu Exxen'in adı neredeyse hiç anılmamıştı. Tekinoktay'ın ihaleye TV8 ya da EXXEN'in katılıp katılmayacağını sorması, kulislerde böyle bir söylentinin dolaştığını düşündürdü.

Bu arada TFF'nin yayın ihalesi için oluşturmuş olduğu komisyonda Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Kasımpaşa yönetim kurulu üyesi Fatih Saraç, İstanbul Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe başkanı Mehmet Sepil yer alıyor. Mevcut Kulüpler Birliği ve Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin komisyonda yer almaması ise Hürser Tekinoktay'ın da dikkat çektiği üzere sürpriz olarak yorumlandı.