Bir Yayıncı, Super Mario 64'ü Görmeden 39 Dakikada Bitirdi

Bubzia isimli bir Twitch yayıncısı, Awesome Games Done Quick 2021 etkinliğinde Super Mario 64'ü 39 dakikada bitirmeyi başardı. Ancak asıl dikkat çekici noktaysa bunu gözleri bağlı bir şekilde yapması oldu.

Oyunlarla ya da oyun dünyasıyla yakından ilgileniyorsanız "speedrun" tabirini duymuşsunuzdur. Oyunu olabilecek en hızlı şekilde bitirmek etrafında şekillenen bu oynanış türü, neredeyse her oyuna uygulanıyor ve speedrun oyuncuları, oldukça etkileyici işler ortaya koyabiliyorlar.

Bu amaçla düzenlenen Awesome Games Done Quick 2021 etkinliğinde de oldukça etkileyici bir performans sergilendi. Bubzia isimli bir Twitch yayıncısı, Super Mario 64'ü gözleri bağlı bir şekilde 39 dakikada bitirmeyi başardı.

Bubzia, gözleri bağlı şekilde Super Mario 64'ü 39 dakikada bitirdi

Oyunu gözleri kapalı bir şekilde nasıl bitirdiği kafalarda soru işareti bırakmış olabilir. Oyuncu, oyundaki müziği ritminden oyunda neler olduğunu takip ederken nerede olduğunu öğrenmek için de duvarlara yumruk atıyor. Bubzia, ayrıca oyun boyunca GameCub oyun kumandasını kullanırken oyunun sonunda Wii Controller'ı kullandı.

Aynı zamanda bir YouTuber da olan Bubzia, genel olarak da gözleri bağlı şekilde oyunlar oynuyor. Yayıncının kanalında gözleri bağlı bir şekilde speedrun'ını yaptığı NieR: Automata, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metroid Fusion gibi birçok oyun bulunuyor. Bubzia, Super Mario 64'ü 39.09 dakika gibi bir sürede bitiriyor ki bunun da oldukça etkileyici bir süre olduğunu söylemek gerekiyor.

Super Mario, oyun dünyasının en büyük markalarından bir tanesi ve bazıları tarafından oyun dünyasını 1983 yılındaki oyun krizinden kurtaran oyun olarak gösteriliyor. Böyle büyük bir marka tasarlandığından çok farklı şekillerde de oynanabiliyor. Örneğin; CZR isimli bir Twitch yayıncısı, oyunu bateriyle bitirmeyi başarmıştı.