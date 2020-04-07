2020 yılının en etkileyici doğa olaylarından biri olacak Süper Pembe Ay’a kısa bir süre kaldı. 2020’nin en büyük ve en parlak Ay görüntüsünü sunacak olan Süper Pembe Ay, kısa bir süre sonra gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.

Ülkemizin ve dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerinin koronavirüs pandemisi ile savaştığı bu günlerde hepimizin biraz olsun gündemden uzaklaşmasını sağlayacak bir doğa olayı gerçekleşmek üzere: Süper Pembe Ay.

Ay’ın dolunay halini, her ay bir defa görüyoruz. Süper Ay ise dolunay halinin çok özel bir dönemini ifade ediyor. Ay’ın hem dolunay halinde olduğu hem de Dünya’ya en yakın konumda olduğu görünüşüne Süper Ay deniyor.

2020’nin en büyük ve en parlak Süper Ay’ı 7 Nisan'da

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Süper Ay ise bu yıl gerçekleşecek diğer Süper Ay’lardan çok daha önemli. Çünkü 7 Nisan’da göreceğimiz Süper Ay, 2020 yılının en büyük ve en parlak Süper Ay görüntüsü olacak.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Süper Ay’a aslında “Süper Pembe Ay” deniyor. Süper Pembe Ay ismi, kuzey yarımkürenin bahar mevsiminin ilk dolunayı olmasından geliyor. Pembe takısı da ABD ve Kanada’da ilkbaharda açan Phlox subulata çiçeğinden yola çıkılarak Süper Ay’a eklendi. İyi bir teleskopla bakıldığında pembe ve turuncu tonlarında görülecek olan Süper Ay, çıplak gözle bakıldığında ise daha çok turuncu tonlarda görülebilecek.

2020 yılının en büyük ve en parlak Süper Ay’ı, 7 Nisan gece saatlerinde ve 8 Nisan sabaha karşı izlenebilecek. Bu seferki Süper Ay’ı kaçıranların üzülmesine gerek yok. Bu yıl mayıs ayında da tekrar bir Süper Ay görüntüsü ile karşılaşacağız.