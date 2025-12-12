Tümü Webekno
Supergirl filminin ilk fragmanı paylaşıldı

DC Studios, Milly Alcock’lu Supergirl filminin ilk fragmanını paylaştı. Daha sert ton, Lobo sürprizi ve Superman bağlantıları dikkat çekti.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DC Studios, James Gunn liderliğindeki yeni DC evreninde Supergirl’ün ilk fragmanını yayınladı. Milly Alcock’un canlandırdığı Kara Zor-El, klasik “kusursuz kahraman” imajından uzak, daha öfkeli ve yaralı bir karakter olarak sunuluyor.

Fragman, Superman’e kıyasla daha sert bir ton vadediyor. Uzayda geçen sahneler, Kara’nın yalnızlığı ve intikam duygusu hikâyenin merkezinde. Çizgi roman uyarlaması Woman of Tomorrow’dan izler açıkça hissediliyor.

En büyük sürprizlerden biri ise Jason Momoa’nın Lobo olarak ilk kez görünmesi oldu. Bu detay, DCU’nun daha cesur ve farklı karakterlere alan açacağını gösteriyor. Film, 26 Haziran 2026’da vizyona girecek.

