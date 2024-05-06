James Gunn, yeni Superman filminden ilk görseli paylaştı. Fotoğraf David Corenswet'i ve yeni kostümü ilk kez görmemizi sağlıyor.

James Gunn’ın başa geçmesiyle DC evreni yepyeni bir döneme giriş yapmıştı. Bu evreni başlatacak film de “Superman” olacaktı. Gunn’ın yazıp yönettiği filmin oyuncularının geçen yıl açıklandığını görmüştük. Çekimleri de yakın zamanda resmen başlamıştı.

Bugün ise hayranları çok heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Gunn, sosyal medya üzerinden filmin ilk resmî fotoğrafını bizlerle buluşturdu. Fotoğraf, Superman kostümüne ilk bakışı atmamızı sağladı.

İşte Superman filminden ilk görsel:

Gunn’ın “Hazır olun” ifadeleriyle paylaştığı görselde ikonik karaktere hayat verecek David Corenswet’i ve yeni kostümü görebiliyoruz. Corenswet, rolü geçtiğimiz yıl Henry Cavill’dan devralmıştı. Görselde kostümün biraz hırpalanmış olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca diğer filmlerin aksine bu sefer çizgi romanlardaki gibi altına kırmızı şortu giymesi de büyük dikkat çekiyor. Arkada yaşanan ve uzaylı saldırısını andıran kısmı da unutmayalım.

Superman filmi konusu

İlk başlarda Superman: Legacy olarak adlandırılan ancak daha sorna sadece Superman ismini alan yapım, ikonik karakterin maceralarına odaklanacak olsa da hikâye konusunda şimdilik bir bilgi yok. Ancak James Gunn, bir başlangıç hikâyesi olmayacağını belirtmişti.

Superman filmi oyuncuları

Filmin başrolünde Superman olarak David Corenswet’i göreceğiz. Ona Rachel Brosnahan Lois Lane olarak eşlik edecek. Nicholas Hoult ise Lex Luthor olarak karşımıza çıkacak. Bunlar dışında Nathan Fillon, Isabela Mercad, Skyler Gisondo, Anthony Carrigan ve Edi Gathegi gibi isimler de kadroda var.

Superman filmi çıkış tarihi

Superman filmi 11 Temmuz 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Filmin çekimleri hâlâ devam ediyor.