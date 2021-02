Süper kahraman dünyasının en ünlü isimlerinden Superman, J. J. Abrams'ın Bad Robot stüdyosu yapımcılığında yeniden beyaz perdeye taşınacak. Yeni serinin ilk filmi, son zamanların konuşulan ismi Ta-Nehisi Coates tarafından ele alınacak.

Yıllarca beyaz perdede izleyicileriyle buluşan ve süper kahraman dünyasının en bilindik isimlerinden biri haline gelen Superman, bir kez daha sil baştan çekilecek. Deadline'ın haberine göre Warner Bros., Superman'in son yeniden yapımı olan Man of Steel'ı yenilenmiş bir şekilde bizlere sunacak.

Man of Steel'ı beyaz perdeye taşıyacak yapımcı şirketse yine aynı habere göre ünlü yönetmen J. J. Abrams'ın şirketi Bad Robot Productions olacak. Yeni yapımın senaryosuysa ünlü yazar Ta-Nehisi Coates tarafından ele alınacak. Coates'in ismini film dünyasında henüz pek duymadık.

Oyuncu kadrosu belli değil:

Yapımcılığını Hannah Minghella'nın üstleneceği ifade edilen yeni Superman filmi şu an için neredeyse hiçbir kesin bilgiye sahip değil. Filmin nasıl bir hikâye anlatacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı ve en önemlisi Superman'i kimin canlandıracağı belirlenmedi. Variety'nin haberine göre de şu anda oyuncu kadrosuna yönelik hiçbir oyuncu seçilmedi.

Bildiğimiz detaylardan yola çıkacak olursak filmin yazarı Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me isimli kitabıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Kendisi şu anda Marvel'ın Black Panther ve Captain America çizgi romanlarını yazdı. Yazar, daha önce The Village Voice, TIME, New York Times Magazine, Washington Post ve daha birçok ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

Bunların yanı sıra sıkı Superman hayranları, J. J. Abrams ve Superman arasında 2000'li yılların başlarındaki ilişkiyi hatırlayacaktır. Abrams, o zamanlarda Superman: Flyby isimli yeni bir üçleme başlatacak bir filme imza atmak istiyordu. Fakat Superman'e ve Krypton'a farklı bir bakış getirecek bu üçleme, DC'nin hiçbir zaman yayınlanmayanları arasındaki yerini almıştı.