Nisan ayında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan yeni Mortal Kombat filmi için ilk kırmızı bantlı fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragman, yalnızca bir haftada 166 milyon izlenerek tüm zamanların en çok izlenen kırmızı bantlı fragmanı oldu.

Son dönemin heyecanla beklenen yapımları arasında ilk sıralarda şüphesiz ki Mortal Kombat'ın yeni filmi var. 16 Nisan'da izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan yapımın çıkmasına artık sayılı günler kala heyecan iyiden iyiye artmış durumda.

Tabii ki bu heyecanın artmasında geçtiğimiz haftalarda filmden gelen etkileyici görüntüler ve son olarak 18 Şubat'ta yayınlanan nefes kesici fragmanın da etkisi var. Yayınlanan fragmanda merakla beklediğimiz pek çok karakter bize göz kırparken aynı zamanda Mortal Kombat denince gözümüzün önünde canlanan manzarayı karşılayacak sahneler de dikkat çekiyor. Haliyle bu manzaralar fragmanı +18 kitleye hitap eden 'kırmızı bantlı' fragmanlar sınıfına sokuyor.

Fragman, bir haftada 166 milyondan fazla izlendi:

Herkesin dört gözle beklediği ve bolca 'Mortal Kombat şiddeti' içeren fragman, yayınlanmasının üzerinden henüz bir hafta geçmişken şimdiden 166 milyondan fazla izlenerek bir rekor kırdı. Geçmişte Deadpool 2 ve Logan gibi filmlerin kırdığı bu rekoru geçen Mortal Kombat, tüm zamanların en çok izlenen kırmızı bantlı fragmanı oldu. Kırmızı bant, yüksek oranda kan, şiddet, cinsellik gibi ögeler barındıran filmlere ve fragmanlarına konulan bir işaret ve bu fragmanlar +18 için uygun olarak değerlendiriliyor.

Fragman kırdığı rekor ile birlikte YouTube'da ve Twitter'da bir hafta boyunca trendlerde de kendine yer edinmeyi başarmış durumda. İzleyicilerden gelen geri dönüşler ise fragmanın 'çok etkileyici' olduğu yönünde.

Sub-Zero, Mileena, Liu Kang ve çok daha fazlası:

Fragmanın yer aldığı paylaşımı görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fragmanda neredeyse tüm favori Mortal Kombat karakterleri yer alıyor. Sub-Zero'nun hünerlerini sergilediği etkileyici bir giriş ile başlayan fragman, Sub-Zero ve Scorpion'ın etkileyici bir dövüş sahnesi ile son buluyor.