Süperşarjlı, Üç Tekerlekli Kar Motosikleti: Balamutti Yondu

Vitaly Selyukov adlı bir adam, Ducati Hypermotard'dan aldığı parçalarla tamamen kendi tasarladığı bir kar motorsikleti yaptı. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan motosiklet, bu dünyadan değilmiş gibi görünüyor.

Vitaly Selyukov adlı bir adam, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yürüttüğü Balamutti workshop'undan arta kalan zamanlarda Ducati Hypermotard'ın motorunu ve gövdesinden parçalar alarak 3 tekerlekli bir kar motorsikleti olan Balamutti Yondu'yu geliştirdi.

Motosikletin Star Wars'ın Speeder bisiklerlerinden esinlenen direksiyonu, iki Sachs süspansiyon üzerine yerleştirildi. Tekerlekler ise oynak makaralı rulmanlar üzerinde dönüyor. Direksiyon, motorsikletin en dikkat çeken bölümü ve ters gidon sistemine sahip.

Arka tekerlek galaktik cehennem temalı renkli bir tasarımla kaplandı. Alt şasi oldukça karmaşık görünüyor ve bisikletin koltuğunun hemen altında egzoz yer alıyor. Lastikler, motorun karda daha rahat sürülebilmesi için dikenli bir tasarıma sahip.

Balamutti Yondu'nun motoruna gelecek olursak, Selyukov, Garrett turboyu parçalara ayırarak krankla çalışan bir süperşarj olarak yeniden tasarladı. Motora biraz daha fazla güç verebilmek için kendi kayış ve kasnak kurulumunu yaptı. Selyukov, bundan sonrasında yeni motoruyla birlikte Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde yarışmayı planlıyor.