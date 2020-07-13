Superstrata'dan Dünyada İlk 3D Baskılı Elektrikli Bisiktleti

Silikon Vadisi şirketi Arevo, oluşturduğu Superstrata markası altında dünyanın ilk yekpare 3D baskılı elektrikli bisikletini çıkardı. Ön siparişleri açılan bisikletlerin teslimatları ise bu sene içerisinde gerçekleştirilecek.

Geleceği şekillendireceği düşünülen teknolojilerden bir tanesi olan 3D yazıcılarla oldukça etkileyici işler ortaya çıkarılabiliyor. Arevo da bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden bir tanesi. Silikon Vadisi temelli şirket, karma üretim ve 3D baskılar konusundaki uzmanlığını kullanarak dünyanın ilk 3D baskılı yekpare elektrikli bisikletini üretti.

Bu bisikletin iki modeli, Arevo tarafından oluşturulan Superstrata markası altında bugün çıktı. Superstrata Terra, farklı sürüş stilleri için özel olarak oluşturulabilen hafif, analog bir model. Superstrata Ion ise 250 W motor, 252 W/sa batarya ve tahmini 96 km menzile sahip Class 1 elektrikli bisiklet.

3D yazıcıyla yekpare olarak üretilen ilk elektrikli bisiklet

Bisikletin iskeleti, yekpare termoplastik karbon fiberden oluşuyor. Superstrata, burada termoplastik materyallerin kullanılmasının bisikleti darbelere karşı dayanıklı hale getirirken hafifliğinden de bir şey kaybettirmediğini söylüyor. Terra'nın iskeletinin ağırlığı 1,2 kg (boyuta göre değişebiliyor), Ion ise 10,9 kg.

3D baskılar, maliyetli ve emek yoğun olabiliyorlar ancak şirketin CEO'su Sonny Vu; güçlü, dayanıklı ve siparişe özel tasarımını bunun için fazladan ücret ödemek isteyen müşterilerin dikkatini çekebileceğini söylüyor. Müşteriler, kendi ölçülerini şirkete gönderiyorlar ve Superstrata baskıyı gerçekleştiriyor. Bir iskeleti 10 saatte ürettiklerini söyleyen şirket, 250 bin kadar eşsiz kombinasyonlar ortaya çıkarabileceklerini söylüyor.

Tabii Superstrata, tedarik zinciri konusunda her şeyi halletmiş değil. Vu, halen çeşitli batarya ve motor üreticileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. The Verge'de yer alan habere göre şirketin bisikletleri Indiegogo'dan ön sipariş verilebilecek. Tabii kitle fonlamaları, özellikle elektrikli bisiklet alanında oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu fonlama çeşidiyle çıkarılmak istenen ürünler, bazen aylarca, yıllarca ertelenebiliyor ve hatta bazen hiç satışa dahi sunulmayabiliyor.

Karbon fiber bisikletler, ilke defa Superstrata tarafından üretilmiş değiller ancak maliyetleri 4 bin dolar ile 12 bin dolar arasında değişiyor. Superstrata ise Terra modelini 2.799 dolardan, Ion modelini ise 3.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Ön siparişte fiyat 1.799 dolar olacak. Şirket, ön siparişlerini bu ay içerisinde başlatıyor ve bisikletleri de bu sene içerisinde teslim etmeyi planlıyor. Şirketin Indiegogo sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.