Surface Duo, Android ile Tam Uyumlu Bir Cihaz Olacak

Surface Duo hakkında Microsoft'a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Microsoft, Google'ın Android Uyumluluk koşullarını karşılamış durumda. Böylece Surface Duo, tüm Android uygulamalarla ile uyumlu bir şekilde kullanılabilecek.

Microsoft, pek çok girişim gerçekleştirmiş ve Nokia gibi dev markaları bünyesine katmış olmasına rağmen akıllı telefon pazarında hiçbir zaman ilk akla gelen şirketlerden biri olmayı başaramadı. Yine de şirket, geçtiğimiz yıl duyurusunu gerçekleştirdiği Surface Duo’dan epey umutlu ve bu cihaz ile yepyeni bir ürün segmentinde rekabete katılmayı hedefliyor.

Microsoft, Surface Duo’yu ilk duyurduğunda cihazın Android işletim sistemini kullanacağını belirterek herkesi şaşırtmıştı. Ancak Windows Latest tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, Surface Duo’nun yalnızca Android ile çalışan bir cihaz olmasını değil, aynı zamanda Google Servisleri ile tam uyumlu bir cihaz olmasını istiyor.

"Microsoft Surface Duo, Android Uyumluluk Testini Tamamladı"

Android açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olsa da Google Servisleri’ni kullanmak Google’dan özel bir lisans almayı gerektiriyor ve şirketler, bu lisanslı alabilmek için bazı gereklilikleri yerine getirmek zorundalar. Buna kısaca, Play Store’daki tüm uygulamaların cihazda başarıyla çalışabilmesi için gerekli uyumluluk koşulları da diyebiliriz.

Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface Duo’nun Android 10 işletim sistemi ile çıkış yapmasını istiyor ve bunun için Android Uyumluluk şartlarını karşılamış durumda. Microsoft’un Android 10 işletim sistemini seçmesinin altına yatan ise çift ekran desteği.

Geçtiğimiz yılın başlarında Samsung’un Galaxy Fold, Huawei’nin ise Mate X adlı katlanabilir akıllı telefonlarını duyurmasıyla birlikte Google, Android 10 lansmanını gerçekleştirdiği etkinlikte arayüzün katlanabilir ve çift ekranlı cihazlarda tam uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için özel destek sağlayacağını bildirmişti.

Bu desteğin farkında olan Microsoft, çift ekranlı akıllı ‘cihazı’ Surface Duo için Android 10’u tercih etmiş durumda. Bu tercih, Microsoft’un yeni cihazının Windows Mobile işletim sistemli bir telefondan çok daha fazla özellik sunmasını ve geniş bir uygulama mağazasına sahip olmasını sağlayabilir.