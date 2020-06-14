Surgeon Simulator 2 Ağustos Ayında Oyuncularla Buluşacak

Bossa Studios’un elinden çıkan Surgeon Simulator 2, önümüzdeki ağustos ayında hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte oynanış görüntüleri de ortaya çıktı.

Oyun dünyasının popüler oyun türlerinden bir tanesi de simülasyon oyunları. Çiftçilikten tır şoförlüğüne kadar birçok şeyi simüle edebildiğimiz bu oyun türünün örneklerinden bir tanesi de Bossa Studios’un elinden çıkan Surgeon Simulator olmuştu.

2013 yılında çıkan ilk Surgeon Simulator, Metacritic’te ortalama notlar alsa da Steam’deki incelemeleri “çok olumlu” olmuştu. Dolayısıyla ilk Surgeon Simulator oyunu için kendi kitlesini oluşturmayı başaran bir oyundu diyebiliriz.

Surgeon Simulator 2 geliyor

Yine Bossa Studios’un elinden çıkan Surgeon Simulator 2 için bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan tanıtım videosuna göre oyun, ağustos ayında PC için Epic Games Store’da çıkış yapacak. Yukarıdan izleyebileceğiniz tanıtım videosundan da görebileceğiniz üzere Milo, Heather, Penny ve Kamal gibi oynanabilir karakterler bulunuyor. Ayrıca Bob da yeni oyunla geri dönüyor.

Tanıtım videosundan da görülebileceği üzere dört oyunculu co-op oynanış desteği bulunurken ayrıca Quickplay (Hızlı oyun) seçeneğiyle de diğer oyuncularla hızlı bir şekilde eşleşilebiliyor. Hastaneyi de düzenleyebildiğiniz oyunda dekorasyon için farklı mobilyaları seçebiliyorsunuz.

Orijinal oyunun hayranları, Surgeon Simulator 2’de de bir hayli eğlenecek gibi duruyor. Oyun, şu an Epic Game Store’da ön siparişe açık durumda. Oyunun standart sürümü 39 TL, deluxe sürümü ise 69 TL’den ön sipariş olarak verilebiliyor.

Surgeon Simulator 2 donanım özellikleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit İşlemci: Intel Core i5-4670

Intel Core i5-4670 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: GTX 770

GTX 770 DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 10 GB

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