Yeni bir araştırma, tüketicilerin araçlarına özellik eklemek için markaların abonelik sistemlerine para vermeye sıcak baktığını ortaya çıkardı. Mercedes, BMW, Volvo ve birçok şirket, son zamanlarda ücretli abonelik sistemleri getirmeye başlamıştı.

Son zamanlarda otomobil devleri, ek gelir yaratmak, marka sadakatini artırmak, üretim kolaylığı ve diğer sebeplerden dolayı ücretli abonelik sistemleri sunmaya başlamıştı. Abonelikler, aylık veya yıllık ücretler karşılığında belli özellikleri kullanıcılara sunuyordu. Ücretli abonelik çıkaran şirketler arasında, Volvo’dan Mercedes-Benz’e, BMW’den Honda’ya kadar birçok marka bulunuyordu.

Bu sistemler hakkındaki tartışmalar sürerken yakın zamanda konuya ilişkin bir araştırma yapıldı. Sonuçlar, şaşırtıcı şekilde kullanıcıların aboneliklerden şikâyet etmeyebileceğini ortaya koydu.

Kullanıcılar, arabalarına yeni özellikler eklemek için abone olmaya sıcak bakıyor

Sonuçlar, 8000’e yakın küresel müşteri üzerinde S&P Global Mobility tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya ait. Katılımcıların yarısından fazlasından elde edilen bulgulara göre müşteriler, daha önceden ücretsiz veya tek seferlik ek ücretle gelen özelliklere sahip olmak için abone olma konusunda olumsuz düşüncelere sahip değil.

2016 model veya daha yeni bir araçta ücretsiz deneme veya mevcut bir abonelik deneyimi yaşayan 4500 kişiye, ileride abone olmak isteyip istemeyecekleri soruldu. Katılımcıların %82’si, gelecekte yeni bir araç satın alırken ücret ödeyerek abone olabileceklerini belirtti.

S&P Global Mobility, müşterileri abone olmak için ikna etmenin en iyi yolunun onları bu tür hizmetlerle tanıştırmanın olduğunu söylüyor. Sonuçlar da özellikler denendiğinde kullanıcıların para ödemeye daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Tabii ücretsiz denemenin etkisinin çok daha büyük olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca katılımcıların %85’i, hizmetleri arkadaşlarına önereceğini de ifade ediyor.

Tüketicilerin belli özelliklere para ödemeyi diğerlerinden daha fazla istediğini de vurgulayalım. Örneğin güvenlik özellikleri, gelişmiş navigasyon, sürücü yardım sistemleri aboneliklerde en çok istenen hizmetlerden. Öte yandan insanların önemli bir kısmı; ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon gibi özelliklere para vermek istemiyor.

Sonuç olarak veriler, arabalarda ücretli abonelik sistemlerine sıcak bakılabileceğini ortaya koyuyor. Peki siz bu konudaki düşünceleriniz neler? Aracınıza yeni özellikler eklemek için düzenli olarak para ödemeye nasıl bakıyorsunuz?