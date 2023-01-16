BMW, Honda ve Mercedes-Benz gibi markaların ardından Volvo da abonelik sistemleri çıkaracağını duyurdu. Yeni hizmetlerin ilk olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan elektrikli SUV EX90'da kullanılacağı aktarıldı.

Dünya çapından birçok otomobil devi, son aylarda günümüzde oldukça popüler olan abonelik sistemlerine geçiş yapacaklarını duyurmuştu. Örneğin Mercedes-Benz, geçtiğimiz ay yıllık 1200 dolar karşılığında otomobillerin daha hızlı gitmesini sağlayacağını duyururken Honda, BMW gibi markalardan da benzer hizmetler çıkarmıştı.

Şimdi ise İsveç merkezli üretici Volvo’nun da benzer bir hamle yapacağı ortaya çıktı. Automotive News’un aktardığına göre şirket, müşteri deneyimini iyileştirmek için Togg’da da gördüğümüz Qualcomm Dijital Kokpit donanımını ve yazılımını kullanmayı planlıyor. Abonelik modelinin elektrikli araçlarda olacağı belirtiliyor.

Abonelik sistemi ilk olarak EX90’da kullanılacak

Volvo, yeni ücretli aboneliğin ilk olarak geçtiğimiz aylarda tanıttığı SUV modeli EX90’da başlayacağını söylüyor. Otomobil üreticisi, müşteri deneyimini iyileştirmenin yanı sıra yeni sistemin ek gelir sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca; dijital hizmetler, navigasyon, ses içerikleri gibi şeylerin abonelik servislerine dahil olacağı söyleniyor. Fiyat ve ne zaman başlayacağı gibi konularda ise henüz bir bilgi yok.

Volvo yöneticilerinden Martin Kristensson da yaptığı açıklamalarda artık otomobiller daha uzun ömürlü olmasından dolayı şirketin yazılım odaklı ek gelirler elde etmek için bu tarz bir hamle yaptığını ifade etti. Ayrıca EX90’ın zaman içinde yeni özelliklerin eklenebildiği ilk Volvo aracı olduğunu da sözlerine ekledi.

Abonelik sistemleri, ek gelir yaratmak dışında marka sadakati oluşturmak, tek tip spesifikasyonlar nedeniyle üretimin kolaylaşması gibi sebeplerden dolayı tercih ediliyor. Gidişat da artık tüm otomobil şirketlerinin benzer sistemlere yönelebileceğini gösteriyor.