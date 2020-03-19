Suşi İçin Kullanılan Balıkların Parazit Sayısı Arttı

ABD'nin Washington Üniversitesi'nden Chelsea Wood ve meslektaşları, son 40 yıl içerisinde suşi balıklarının içindeki parazit sayısının arttığını gösteren bir çalışma yaptı. Wood, bu durumun insan vücudu için elzem bir tehlike yaratmadığını ama yine de parazit sayılarının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Japonya’nın en ünlü yemeği olan suşi, birçok insan tarafından sıkça tüketiliyor. Ancak çiğ balıktan yapılan bu geleneksel tat göründüğü kadar masum olmayabilir. Yeni bir araştırmaya göre suşi yapımında kullanılan balıklarda 40 yıl öncesine oranla içinde 283 kat daha fazla parazit var. Bu balıkların içinde bulunan parazitlere Anisakis solucanları adı veriliyor ve Anisakis solucanları, çeşitli deniz balıkları ve kalamar türlerinin yanı sıra balina ve yunuslar gibi deniz memelilerine de bulaşabiliyor.

ABD'nin Washington Üniversitesi'nden Chelsea Wood ve meslektaşları, 1978 ve 2015 yılları arasında anisakis veya ringa solucanının miktarını analiz etti. Anisakis veya ringa solucanı genellikle iyi pişirilmeyen çiğ deniz ürünlerinde bulunan bir parazit türü olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma ekibi, 123 farklı çalışma yaptı ve yapılan çalışmada balık başına ortalama parazit sayısı hakkında bazı veriler topladı. Ekip, 215 türden 56.778 bak üzerinde inceleme yaptı ve bu balıklarda bulunan parazit sayısı 40 yılda 283 kat artış yaşadı.

Wood, deniz canlılarını çiğ veya az pişmiş şekilde yiyen insanlarda bu parazitlerin görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Fakat bunun korkutucu olmadığı çünkü bu parazitlerin neredeyse tamamının insan vücudunda öldüğünü belirtti. “Ben hala afiyetle suşi yemeye devam ediyorum” diyen Wood, endişelenecek bir şey olmadığını ifade etti. Balık tüketicilerinin endişesinin gereksiz yere olduğunu da vurguladı.

Balıklarda artan parazit sayısının artışının nedeninin belli olmadığını belirten Wood, bu artışın temel sebebini denizlerin ısınmasına bağladı ve “Sıcak denizlerde anisakis solucanlarının çoğalması oldukça normaldir” dedi.