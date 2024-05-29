Milyonlarca insanın aynı anda yaşayıp çalışabileceği, sürdürülebilir enerjiyle kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı hayal edin. Shimizu Mega-Şehir Piramidi bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Shimizu Corporation tarafından 2004 yılında duyurulan bu devasa proje Tokyo körfezinin üzerine inşa edilecek yaklaşık 2000 metre yüksekliğinde piramit şeklinde bir yapıya odaklanıyor.

Aqua Line tünel-köprüsü ve Shinjuku'daki Cocoon Tower'ın arkasındaki Japonya’nın en büyük mühendislik şirketlerinden biri tarafından yapılması planlanan bu mega projeyi biraz daha detaylı inceleyelim.

2004 yılında duyurulan ve Discovery Channel'ın Extreme Engineering serisinde yer alan bu proje Tokyo’nun nüfus sorununa çözüm olmayı amaçlıyor.

Âdeta piramit şeklinde bir metropol olması planlanan bu yapı hem nüfus sorununu çözmek hem de şehirde yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış.

Tokyo’nun kalabalık nüfus yoğunluğunu azaltarak çevreye verilen zararı azaltmayı ve daha sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.

2030 yılında inşasına başlanması planlanan bu projenin 8 km² genişliğinde ve 2004 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

Yaklaşık 275 şehir bloğu kadar yer kaplayacağı öngörülen bu devasa piramit yaklaşık 1.000.000 kişiye ev sahipliği yapacak.

Yani bu mega proje sadece bir bina değil, adeta kendi başına bir şehir.

İçinde bulunan evler, ofisler, alışveriş merkezleri, eğitim ve sağlık merkezleri, eğlence ve dinlenme alanlarıyla bir kişinin ihtiyaç duyacağı her şeyi karşılar nitelikte olması planlanıyor.

Piramidin içinde kullanılacak ulaşım sistemleri, hızlı asansörler ve yatay taşımacılık çözümleriyle trafik problemine yenilikçi bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Shimizu Mega-şehir Piramidi tamamlandığında dünya üzerinde şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük ve en yüksek bina olma unvanını da kazanacak gibi görünüyor.

Yaklaşık 600 milyar dolarlık maliyetle inşa edilecek ve şehir planlaması konusunda bir devrim yaratacak olan bu projenin 2110 yılında tamamlanması ön görülüyor.

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