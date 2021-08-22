Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, lüks araba üreticisi Pagani’nin %30’luk hissesini satın alarak şirkete yatırımda bulundu. Şirketin yeni nesil araçlarının geliştirme aşamasına destek olacak yatırım, fonu Pagani’nin 3 hissedarından biri yaptı.

Dünyanın en pahalı araba modellerinden bazılarına yaratıcılık etmiş İtalyan spor araba üreticisi Pagani, yeni nesil teknolojilere sahip olacak arabaları için kendine yeni bir yatırımcı buldu. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) , üretilecek yeni otomobillerin geliştirme aşamalarına katkıda bulunmak için Horacio Pagani SpA'dan azınlık hissesi aldı.

Suudi Arabistan’ın daha önce çeşitli elektrikli araba üretici şirketlere yaptığı yatırımlarla bilinen Kamu Yatırım Fonu, bu hamlesiyle süper arabaların zirve isimlerinden Pagani ile uzun süreli bir ortaklığa adım atmış oldu. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu şirketin %30’luk bir kısmına sahip olurken Pagani, herhangi bir müdahale olmadan her zaman yaptığı icraate devam edecek.

Tesla ve Lucid Motors'a da yatırım yapmıştı

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan bir basın açıklamasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun Pagani’den azınlık hissesi satın aldığı duyuruldu. Fonun bu adımı, Pagani’nin uzun vadede teknolojisini ve bunun yanı sıra ‘lifestyle’ segmentinden çıkacak araçları geliştirmesine katkı sağlayacak.

PIF, Pagani’nin %30’luk payını satın aldı. Böylece fon, Nicole Volpi ve Emilio Petrone ile birlikte şirkette büyük pay sahibi olan 3 isimden biri haline geldi. Pagani’nin hissedarı olmak, PIF’ın şirkette söz hakkı olduğu anlamına gelmiyor, fonun yatırımdaki tek görevi destek. Fon daha önce Tesla gibi elektrikli araba üreticilerine de bu tip desteklerde bulunmuştu. Pagani’yi kurmadan önce uzun yıllar Lamborghini için çalışmış iş insanı Horacio Pagani ise yapılan ortaklığı şu sözlerle açıklıyor: "Uzun vadeli büyüme stratejimizde önemli bir adım. Bir sonraki hiper otomobillerimizin benzersiz şekilde olması adına önemli bir yatırım."