Suudi Arabistan, Yeni Şehir Projesi The Line’ı Duyurdu

Suudi Arabistan, 160 kilometrelik uzun bir çizgi üzerine kuracakları yeni şehir projesi The Line'ı duyurdu. Sıfır karbon emisyonuna sahip olacak bu yeni şehir, yapay Ay ve yağmurlar gibi birçok fütüristik özelliğe sahip olacak.

Suudi Arabistan, 160 km üzerine kuracakları “The Line” adında sıfır karbon şehir projesini duyurdu. Sıra dışı bir metropol olarak nitelendirilen bu proje, sıfır araba, sıfır sokak ve sıfır karbon emisyonu içerecek, ince ve uzun bir çizgi üzerine inşa edilecek.

Suudi Arabistan veliahtı prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı açıklamaya göre bu yeni proje, dünyanın dört bir yanından 1 milyon insana ev sahipliği yapacak ve şehir içinde yapay yağmurlara yer verilecek.

Şehrin yapay bir Ay’ı olacak, ulaşım sıkıntısı yapay zeka sayesinde ortadan kaldırılacak

The Line, Suudi Arabistan’ın ülkenin gelirlerini artırmak için tasarladığı ve tamamen yenilenebilir enerji ile çalışabilen yeni şehir NEOM projesinin bir parçası olacak. Görselde verilen detaylara göre The Line’da bir yerden diğer yerlere ulaşım 5 dakika sürerken, 160 km’lik şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmek sadece 20 dakika alacak. Şehir, aynı zamanda %100 yenilenebilir enerji kaynağına sahip olacak.

Proje iligli verilen diğer detaylarda şehrin üç katmandan oluşacağı belirtilirken, ilk katmanın şehir sakinlerine, orta katmanın altyapı hizmetine ve en alt katmanın ise yapay zeka destekli toplu taşımaya ayrıldığı görülüyor.

Suudi Arabistan’ın The Line ile ilgili birbirinden fütüristik fikirleri bulunuyor. Bu fikirlerin arasında en öne çıkan detaylar ise şehrin yapay bir Ay’a, yağmura ve yapay zeka ile çalışan robotlara sahip olacak olması. The Line projenin inşaatına 2021 yılında başlanması ve projenin 38 bin kişiye iş imkanı sunması, yerel ekonomiye ise 48 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor.