GTA 5'in Popüler Diyalogu, Gerçek Hayatta Canlandırıldı

GTA 5'in sevilen karakteri Franklin, oyunda geçen bir diyalog nedeniyle herkesten küfür yemeye başladı. Bunun nedeniyse bir dizi projesi olarak karşımıza çıkan GTA V Real-Life Comparisons'ın tanıtımında karşımıza çıkan bir replik.

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen popülaritesini hiç yitirmedi. Çok sıkı bir fan kitlesi olan oyun, bugün bile en çok en satanlar arasında yer almayı başarıyor. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu oyunun hayatımızın bir parçası haline gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

GTA 5, hikayesinin yanı sıra hayatımıza bazı karakterler katan bir yapım. Ayrıca bu karakterlerin birbirleriyle olan diyalogları da özellikle İngilizcenin hakim olduğu yerlerde oldukça popüler. Bunların en çok bilineni de hiç şüphesiz Franklin ile Lamar arasında geçen "saç stili" muhabbeti. İşte bu muhabbet şimdi hem bir dizinin tanıtım videosu oldu hem de yeni bir akımın başlamasına yol açtı.

İşte Lamar ile Franklin arasında geçen o muhabbet

GTA 5'teki karakterlere hayat veren seslendirme sanatçıları, bir süredir yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyorlar. "GTA V Real-Life Comparisons" olarak isimlendirilen bu dizinin ilk tanıtım videosu da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Tanıtımda kullanılan ilk replikse, işte az önce bahsi geçen diyalogdu. Şimdi izleyeceğiniz video, o sahnenin gerçek dünyada nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

Söz konusu replik, saatler önce yayınlanmış olmasına rağmen 2,5 milyon civarında görüntüleme sayısına ulaştı. Ancak replik, sadece ses sanatçılarının değil, oyunseverlerin de ilgisini çekti. Videonun yayınlanmasından sonra Franklin'in karşısına farklı karakterler koyan oyunseverler, GTA 5 hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatmayı başardılar. Ayrıca kısa bir süre önce yayınlanan ve aynı repliğin yer aldığı diğer videolar da izlenme rekorları kırmaya başladı.

Franklin, GTA 5'in sevilen karakterlerinden bir tanesiydi. Ancak bu karakter, şu sıralar herkesten küfür yiyor. Oyuncuların başlattığı akımın ne zaman sona ereceği ise şu an için bilinmiyor.