Suudi Veliaht Prensi, Amazon CEO’sunun Telefonunu 'Hackletti'

İngiliz The Guardian gazetesi, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 5 ay önce Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post’un da sahibi olan Amazon CEO’su Jeff Bezos’un telefonunu hacklettiğini iddia etti.

The Guardian gazetesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak önemli bir özel haber hazırladı. The Guardian’da yayınlanan özel habere göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telefonundan gönderilen video içerikli bir WhatsApp mesajı ile Amazon’un CEO’su ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un telefonu hacklendi. The Guardian, yapılan saldırı sonucu Jeff Bezos’un telefonundaki büyük miktarda veriye ulaşılabildiğini iddia edildi.

İngiliz gazete özel haberini, olayı araştıran uzmanlara dayandırdı. Konuyu araştıran uzmanlar kaynak gösterilerek yapılan haberde, 1 Mayıs 2018’de Muhammed bin Selman’ın telefonundan gönderilen, büyük ihtimalle zararlı bir kod içeren mesaj sayesinde Jeff Bezos’un telefonundaki büyük miktarda veriye saatler içinde ulaşıldığı belirtildi.

Basit bir 'virüslü' mesaj, Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesini sağlamış

The Guardian’da yayınlanan özel haberde, Jeff Bezos’un telefonundaki verilerin ele geçirilmesinden 5 ay sonra Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği, 9 ay sonra ise ABD’de yayın hayatına devam eden National Enquirer gazetesinde Jeff Bezos’un özel hayatına dair haberlerin yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve National Enquirer gazetesi sahibi David Pecker arasındaki yakın ilişki de, Bezos’un telefonundan elde edilen verilerin kullanılması konusunda başka bir dikkat çekici nokta olarak The Guardian’ın haberinde yer buldu.

Cemal Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post’un da sahibi olan Jeff Bezos’un telefonundan elde edilen veriler sayesinde Muhammed bin Selman’ın kendisine dair eleştirilerin önünü kesmek istediği de The Guardian’ın makalesinde yer buldu.

Bağımsız araştırmacılar ve Forbes, Suudi Arabistan’ın NSO Group isimli İsrail şirketi aracılığıyla insan hakları çalışanları, gazeteciler ve aktivistleri takip etmek için bir bilgisayar korsanlığı aracını kullandığını tespit ettiler. Jeff Bezos’un telefonunun hacklenmesinde bu aracın kullanılıp kullanılmadığı belli değil. İsrailli şirket NSO hakkında geçtiğimiz ekim ayında WhatsApp’taki güvenlik açığından faydalanmak için kod enjekte etmek suçlaması ile dava da açılmıştı.

Jeff Bezos’un telefonunun hacklenmesi konusunda The Guardian’ın haberi, Suudi Arabistan kaynakları tarafından yalanlandı. Washington’da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği, iddiaları “saçma” olarak değerlendirildi.