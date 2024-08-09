Bilim insanları, mikroplastiklerin içtiğimiz sulardan uzaklaştırılabilmesi için etkili ve basit bir yöntem keşfetti.

Mikroplastikler artık hayatımızın her alanında varlıklarını hissettiriyor ve sağlığımıza da zarar veriyorlar. Okyanusların en derin noktalarında bile karşımıza çıkan mikro ve nano plastikleri (NMP), içtiğimiz sulardan filtrelemek için Guangzhou Tıp Üniversitesi ve Jinan Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi basit ama çok etkili bir yöntem ortaya çıkardı.

Ekibin farklı kaynaklardan gelen sular üzerinde denediği yöntem, NMP'lerden uzak su tüketimi için umut verdi. Sonuçlar her ne kadar suyun türüne ve uygulanan kaynatma ve filtreleme işlemine göre değişiklik gösterse de NMP'ler yüzde 90 oranında ortadan kaldırılabildi.

Suyu kaynatıp filtrelemek NMP'leri ortadan kaldırıyor

Araştırmacıların yaptığı denemede sular önce ısıtıldı ardından da filtreleme işlemi yapıldı. Özellikle kireç içeren musluk sularında ısıtma işlemi ile birlikte plastik parçalarının kabuk içerisinde kaldığı ve daha çok NMP'nin temizlendiği görüldü. Araştırmacılara göre bu yöntem, zararsız şekilde NMP'lerden kurtulmayı sağlıyor.

Araştırma ekibi, bu yöntemin, dünya genelinde NMP maruziyetini azaltmak için uzun vadeli bir strateji olarak kullanılabileceğini umuyor. NMP'lerin bağırsak mikrobiyomunda ve vücudun antibiyotik direncinde değişikliklere yol açtığı biliniyor. Araştırmacılar, bu stratejinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesiyle, mikroplastiklerin vücudumuz üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini umuyor.

Araştırma, Environmental Science & Technology Letters'ta yayımlandı.