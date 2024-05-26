Görünüşe göre mikroplastiklerin vücudumuzda girmediği yer kalmamış durumda.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırmada, insanların tıkanmış damarlarından alınan yağ örneklerinin yarısından fazlasında mikroplastik adı verilen mikroskobik plastik parçacıklarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Yeni bir araştırmaya göre mikrosplastiklerin bulunduğu tek yer yağ yapıları değil.

Şimdi de küçük ama dikkat çekici bir araştırma, kan pıhtılarında da mikroplastik örnekleri bulunduğunu gösterdi. 65 yaşın üzerinde, beyninden, kalbinden ya da bacaklarındaki damarlardan ameliyat olmuş 30 hastadan alınan kan pıhtıları incelendi. Bu inceleme sonucunda da damarları tıkayan ve felç, kalp krizi gibi sorunlar yaratan kan pıhtılarında mikroplastikler bulundu.

Mikroplastik miktarı arttıkça rahatsızlıklar ciddileşiyor

Yapılan çalışmada hastaların sağlık geçmişleri, yaşam şekilleri, sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet gibi rahatsızlıklarının olup olmadığı incelendi. Hem kentte hem de kırsalda yaşayan hastalar arasından seçilen katılımcıların günlük olarak plastik ürünler kullandığı belirtildi. Yapılan analizlerde, alınan 30 pıhtı örneğinden 24'ünde mikroplastiklere rastlandı. En çok rastlanan mikroplastik türleri ise inşaatlarda da kullanılan PVC (polivinil klorid) ve torbalar ya da plastik şişelerde de kullanılan PE (polietilen) tipi plastik oldu.

Araştırmacılar ayrıca vücudunda mikroplastik bulunan kişilerin damarlarında ortaya çıkan kan pıhtılarının daha yüksek D-dimer değerine sahip oldukları yani rahatsızlıkları tetikleme risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Çin'deki Shantou Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktoru ve araştırmanın yazarlarından olan Tingting Wang, bu bulguların mikroplastiklerin kalp damar sağlığına etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırma eBio Medicine'de yayımlandı.