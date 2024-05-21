Bilim insanları, testislerde bulunan mikroplastik örneklerinin küresel çaptaki sperm düşüşüne etki edip etmediğini inceleyecek.

Mikroplastikleri okyanus derinlerinde bile bulabildiğimizi biliyoruz ancak bu yapılar, görünüşe göre hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Görünüşe göre insanlar ve diğer canlılar da mikroplastiklerden kendilerini koruyamıyor. Son yapılan çalışmada, insan ve köpek testislerinde mikroplastiğe rastlandı.

New Meksiko Üniversitesi'nde Profesör Xiaozhong “John” Yu önderliğinde bir ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmada, çevrenin insanların üreme sistemine uzun süreli etkisi incelendi. Ayrı bir çalışmada incelenen her insan plasentasında da mikroplastiklerin ortaya çıkmasının ardından bilim insanı, köpekleri de incelemeye karar verdi. Bu durumun sebebi ise köpeklerin de benzer bir çevrede yaşaması.

12 farklı mikroplastik bulundu

İnsan ve köpek testislerinden alınan dokuları inceleyen bilim insanları, bu dokuların tamamında mikroplastiklere rastladı. 23 insan ve 47 köpekten alınan dokularda yapılan incelemelerde 12 farklı mikroplastik türüne ait örnekler bulundu. Öte yandan insanlardan alınan doku örneklerinde mikroplastik yoğunluğu üç kat fazla oldu.

Yu yaptığı açıklamada ilk başta mikroplastiklerin üreme sistemlerine kadar penetre etmiş olmasını beklemediklerini ancak gelen sonuçların kendisini şaşırttığını söyledi. Bu çalışma, mikroplastiklerin üreme sistemlerine de penetre edebildiğini ortaya koymuş oldu. Bilim insanları şimdi bu yapıların testislere veya spermlere zararı olup olmadığı incelenecek. Mikroplastiklerin küresel sperm kalitesi düşüşünde rol oynuyor olabileceği düşünülüyor.

Araştırma Toxicological Sciences'da yayımlandı.