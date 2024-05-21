Bilim İnsanları, İnsan ve Köpek Testislerinde Mikroplastik Buldu

1 dk okuma süresi
6
0
0
0
0
Bilim insanları, testislerde bulunan mikroplastik örneklerinin küresel çaptaki sperm düşüşüne etki edip etmediğini inceleyecek.

Mikroplastikleri okyanus derinlerinde bile bulabildiğimizi biliyoruz ancak bu yapılar, görünüşe göre hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Görünüşe göre insanlar ve diğer canlılar da mikroplastiklerden kendilerini koruyamıyor. Son yapılan çalışmada, insan ve köpek testislerinde mikroplastiğe rastlandı. 

New Meksiko Üniversitesi'nde Profesör Xiaozhong “John” Yu önderliğinde bir ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmada, çevrenin insanların üreme sistemine uzun süreli etkisi incelendi. Ayrı bir çalışmada incelenen her insan plasentasında da mikroplastiklerin ortaya çıkmasının ardından bilim insanı, köpekleri de incelemeye karar verdi. Bu durumun sebebi ise köpeklerin de benzer bir çevrede yaşaması. 

12 farklı mikroplastik bulundu

mikroplastik

İnsan ve köpek testislerinden alınan dokuları inceleyen bilim insanları, bu dokuların tamamında mikroplastiklere rastladı. 23 insan ve 47 köpekten alınan dokularda yapılan incelemelerde 12 farklı mikroplastik türüne ait örnekler bulundu. Öte yandan insanlardan alınan doku örneklerinde mikroplastik yoğunluğu üç kat fazla oldu. 

Yu yaptığı açıklamada ilk başta mikroplastiklerin üreme sistemlerine kadar penetre etmiş olmasını beklemediklerini ancak gelen sonuçların kendisini şaşırttığını söyledi. Bu çalışma, mikroplastiklerin üreme sistemlerine de penetre edebildiğini ortaya koymuş oldu. Bilim insanları şimdi bu yapıların testislere veya spermlere zararı olup olmadığı incelenecek. Mikroplastiklerin küresel sperm kalitesi düşüşünde rol oynuyor olabileceği düşünülüyor. 

Araştırma Toxicological Sciences'da yayımlandı. 
İLGİLİ HABER

Haftada Bir Kredi Kartı Üretilebilecek Kadar Çok Mikroplastik Soluduğumuz Ortaya Çıktı
İLGİLİ HABER

İçtiğimiz Suda Bile Bulunan Mikroplastiklerin Beynimizin İçine Kadar Girebildikleri Ortaya Çıktı

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://gizmodo.com/microplastics-testicles-humans-dogs-sperm-count-1851488727
6
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler