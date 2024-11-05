Japon otomobil markası Suzuki, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay tüm modellere zam geldi.

Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı.

Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmî internet sitesinden alınan verilerle Suzuki Ekim 2024 fiyat listesi...

Suzuki araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Swift - 1.359.000 TL Vitara 1.615.000 TL 1.690.000 TL S-Cross 1.720.000 TL 1.770.000 TL Jimny 1.740.000 TL 1.945.000 TL

Swift fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MHEV, Hibrit Life, Otomatik 1.359.000 TL 1.2 MHEV, Hibrit Pulse, Otomatik 1.449.000 TL

Vitara fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.690.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.810.000 TL

S-Cross fiyatları - Ekim 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.770.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.870.000 TL

Jimny fiyatları - Kasım 2024