Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı.
Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmî internet sitesinden alınan verilerle Suzuki Ekim 2024 fiyat listesi...
Suzuki araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Swift
|-
|1.359.000 TL
|Vitara
|1.615.000 TL
|1.690.000 TL
|S-Cross
|1.720.000 TL
|1.770.000 TL
|Jimny
|1.740.000 TL
|1.945.000 TL
Swift fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MHEV, Hibrit
|Life, Otomatik
|1.359.000 TL
|1.2 MHEV, Hibrit
|Pulse, Otomatik
|1.449.000 TL
Vitara fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.690.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.810.000 TL
S-Cross fiyatları - Ekim 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.770.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.870.000 TL
Jimny fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Allgrip 4AT GLX, Benzinli
|Tek Renkli, Otomatik
|1.945.000 TL