Sylvester Stallone, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla Rambo hayranlarının kafasını karıştırdı. Stallone'un Apple TV'ye eklenen Rambo: Son Kan filmiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Geri dönebilir." demesi, Rambo 6'nın gelebileceğinin bir göstergesi. Ancak herkes, Rambo: Son Kan'ın serinin sonu olduğunu çoktan kabullenmiş durumda.

Sinema tarihinin en popüler yapımlarından bir tanesi hiç şüphesiz Rambo. İlk kez 1982 yılında tanıştığımız bu film serisi, yıllar içerisinde pek çok kez çekildi ve 2019 yılına geldiğimizde de "Rambo: Son Kan" sinemaseverlerle buluştu. Serinin ilk filminin isminin "Rambo: İlk Kan" olması, Rambo efsanesinin sona erdiğini gözler önüne serdi. Şimdiyse Rambo karakteri ile adeta özdeşleşen Sylvester Stallone, bu efsane film serisi ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu Apple TV, birkaç gün önce Rambo efsanesinin son filmi olan Rambo: Son Kan'ı lisanslayarak yayınlamaya başladı. Bu gelişmeyle ilgili olarak Instagram'da bir paylaşım yapan Stallone, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Stallone'un açıklamaları, Rambo efsanesinin sona ermemiş olabileceğini gözler önüne sererken Rambo hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

İşte Sylvester Stallone'un yaptığı o Instagram paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımın açıklaması, Rambo efsanesi ile ilgili ilginç bir yaklaşım sergiliyor. Takipçilerine, gerçek yolculuğa bakmaları gerektiğini ifade eden Stallone'un "He could be back" ifadesi, yani Türkçe karşılığı ile "Geri dönebilir." demesi, Rambo hayranlarını hem heyecanlandırıyor hem de yeni bir yapımın gelme ihtimali olduğu konusunda kafa karışıklığına neden oluyor.

Geçtiğimiz dönemlerde de başka popüler yapımlar için devam filmleri çekildi. Ancak görünüşe göre sinemaseverler, bir yerden sonra bu yapımların devam etmesini istemiyorlar. Çünkü Zor Ölüm 5 ve Terminatör serisinin son filmi, açıkçası izleyicileri pek memnun etmedi. Rambo 6'nın varlığı ile ilgili henüz netleşmiş bir şey yok ancak önümüzdeki günler, Rambo hayranları için hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.