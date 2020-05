Son dönemde, Hollywood’daki pek çok eski yapımın yeniden çekildiğine veya serilerin yeni filmlerle devam ettirildiğine şahit olduk. Şimdi bu furyaya 1993 yapımı Demolition Man de katılıyor. Aksiyon-bilim kurgu türündeki unutulmaz filmin yıldızı Sylvester Stallone, ikinci film için çalışmaların başlandığını açıkladı.

Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock ve Nigel Hawthorne gibi başarılı isimleri bir araya getiren Demolition Man, 1993 yılında vizyona girdiğinde büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Dönemin en beğenilen yapımlarından biri olan film, dünya genelinde 159 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Yönetmenliğini Marco Brambilla'nın üstlendiği aksiyon-bilim kurgu türündeki Demolition Man, uzun zamandır takip ettiği Simon Phoenix (Wesley Snipes) adlı bir suçluyu yakalamaya çalıştığı sırada onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir hata yaptığı için kriyojenik olarak dondurulan ve 2032’de uyandırılan John Spartan (Sylvester Stallone) adlı bir polis memurunu izliyor.

2032 yılında geçen Demolition Man, dünya genelinde 159 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Uyandığında sakin, şiddetin az olduğu, teknolojinin ilerlediği bir dünya ile karşılaşan kahramanımız, büyük bir şaşkınlık yaşar. Azılı katil Phoenix ise cinayet işlemeye ve polisleri öldürmeye devam eder. Artık polislerin ciddi suçlarla başa çıkmak için eğitilmemesi ise John Spartan’ı yeniden değerli kılar.

Geçtiğimiz gün kişisel Instagram hesabından bir soru cevap etkinliği düzenleyen Stallone, Demolition Man'in geleceği hakkında sorulan soruya beklenmedik bir cevap verdi. Bir süredir Demolition Man 2 üzerinde çalışıldığını aktaran ünlü aktör, “Şu an Warner Bros ile çalışıyoruz ve şimdilik her şey harika görünüyor. Yani bu olacak” ifadelerini kullandı.

Sylvester Stallone ve Warner Bros., Demolition Man 2 için çalışmalara başladı

Stallone’un “her şey harika görünüyor” demesi, muhtemelen bazı hikaye / senaryo çalışmalarının yapıldığı anlamına geliyor, ancak şu noktada Demolition Man’in devam filmi hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Yine de ikonik bilim kurgu filminin yıllarca sonra dönecek olması, pek çok kişiyi heyecanlandırmış olsa gerek.