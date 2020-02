Sylvester Stallone, bir süper kahraman filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor. 73 yaşındaki Stallone’un başrolünde yer aldığı Samaritan filminin setinden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Gerçek bir Hollywood efsanesi olan Sylvester Stallone, bu sefer bir süper kahraman filmi ile sinemaya dönüş yapıyor. Stallone’nin başrolünde yer aldığı Samaritan’da yirmi yıllık bir savaşın neden olduğu büyük yıkımında bir çocuk, Samaritan isimli süper kahramanı arıyor.

73 yaşındaki Sylvester Stallone’nin Samaritan rolünde yer alacağı filmin çekimleri Atlanta Georgia’da devam ediyor. Filmin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı ve nasıl bir karakterle karşılaşacağımız az çok belli oldu. Yayınlanan fotoğraflarda Sylvester Stallone’yi yaralı bir yüzle görüyoruz. Stallone’nin yüzünde büyük bir yara izi var ve gözünün morarmış olduğu setten yayınlanan fotoğraflarda görülüyor.

Samaritan’da Sylvester Stallone’ye Euphoria’nın çocuk yıldızı Javon “Wanna” Walton eşlik ediyor. Walton’ın canlandıracağı çocuk karakter, kaybolmuş süper kahramanı bulacak ve yeniden mücadele etmeye teşvik edecek diye düşünülüyor.

Samaritan, Sylvester Stallone’nin rol aldığı ilk modern süper kahraman filmi olmayacak. Stallone, geçtiğimiz dönemde Guardians of the Galaxy’nin ikinci filminde Stakar Ogord karakterini canlandırmıştı. Marvel hayranları Stallone’nin canlandırdığı Stakar Ogord’u diğer filmlerde de görmek istiyorlar. Sylvester Stallone ve Javon “Wanna” Walton’un başrollerini paylaşacakları Samaritan’ın çekimleri şu an devam ediyor. Samaritan, 11 Aralık 2020’de vizyona girecek.