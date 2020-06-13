System Shock Remake’ten Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Guerrilla Collective yayınında System Shock Remake için yeni bir oynanış tanıtım videosu yayınlandı. Bu videoda Citadel Station’da biraz zaman geçirme fırsatı buluyoruz.

1994 yılında Looking Glass Technologies adlı şirket, System Shock adını verdiği ve daha sonra da bu adla bilinecek bir serinin ilk oyunu olacak bir yapımı piyasaya sürmüştü. İçinde FPS, rol yapma oyunu ve korku türlerinden öğelerin yer aldığı bu oyun, Cyberpunk bilimkurgular arasında kendine önemli bir yer elde etmiştir.

2072 yılında geçen oyunda TriOptimum isimli şirkete ait Citadel Station adlı uzay üssünde, bir hacklenme sonrasında olanları yaşıyoruz. Bu hack saldırısından sonra istasyonun yapay zekası SHODAN, kendi bilincini kazanır ve Hal 9000’i mumla aratacak psikopatlıklar yapmaya başlar.

System Shock remake gelecek

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız remake yapılası oyunlar listesindeki pek çok oyun gibi, System Shock da kendi çağının teknolojisiyle kısıtlanmış bir oyundu. O dönemde çok büyük boyutlu oyunlar yapılamıyordu. Ayrıca kullanılabilen kaynaklar kısıtlıydı.

Nightdive Studios, heyecanlı hayranlardan kitle toplama yöntemiyle 1.3 milyon dolar toplayarak oyunu yenilemek için çalışmalara başlamıştı. Guerrilla Collective yayınında da yeni oyundan oynanış tanıtım videosu yayınlandı. Oyunun yeniden yapımı için yaşanan zorlu yolculuk, 2018 yılında sekteye uğrasa da devam ediyor.

Oyunun demosu hazır

Oyunun remake versiyonunda oldukça önemli ilerlemeler kaydedildiği biliniyor. Hatta isteyenler Steam ve GOG üzerinden yeni yapımın demosunu indirip oynayabiliyor. Demo şu anda Alpha halinde olsa da oldukça umut verici gözüküyor.

System Shock ve devam oyunları yeni nesil tarafından çok fazla tanınmıyor olsa da özellikle ikinci oyunun oynanış tarzı ve genel hikaye anlatım biçimi, yine ağırlıklı olarak aynı ekip tarafından geliştirilen Bioshock oyununun da ilham kaynağı olarak biliniyor.

Bir dönem Origin üzerinden ücretsiz olarak verilen oyun, yenilenmiş haliyle yeni hayranlar edinmeye çalışacak.