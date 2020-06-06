Command & Conquer Remastered Collection Çıktı

Electronic Arts'ın gerçek zamanlı strateji oyun serisi Command & Conquer, Remastered Collection ile birlikte Steam ve Origin'de satışa sunuldu. Serideki oyunları ve genişleme paketlerini içeren Remastered Collection'da tüm oyunlar 4K çözünürlüğü destekliyor.

Yapım hakları Electronic Arts’a ait olan gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Command & Conquer, ilk kez 1995 yılında piyasaya sürülmüştü. Döneminin sevilen oyun serisi için EA, 2018 yılında bir karar almış ve Command & Conquer oyunlarını günümüz grafikleriyle harmanlayıp tekrardan piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Uzun süren bu bekleyişin ardından Command & Conquer Remastered Collection, nihayet Steam ve Origin üzerinden serinin hayranlarıyla buluşmaya hazır hâle geldi. Şu anda bu platformlar üzerinden satın alınabilen Command & Conquer Remastered Collection; Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunlarıyla birlikte Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketlerini içeriyor.

Command & Conquer Remastered Collection içerisinde yer alan tüm oyunlar; 4K grafikler ve dokular, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, çoklu oyuncu desteği ve orijinal besteci Frank Klepacki tarafından yeniden düzenlenmiş müzikleri içerisinde barındırıyor.

Command & Conquer nasıl bir oyun?

C&C olarak da bilinen Comman Conquer, gerçek zamanlı bir strateji oyun serisi olarak biliniyor. İlk oyun 1995 yılında Westwood Studios tarafından piyasaya sürüldükten sonra 1998 yılında serinin yayın hakları Electronic Arts tarafından devralındı. Weswood Studios’un 2003 yılında tamamen kapanmasıyla birlikte oyun serisi tamamen Electronic Arts’ın bünyesine geçti.

C&C serisinin başlangıcı olan Tiberian’da iki büyük kuvvet, dünyanın geleceği için savaşa girerler. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri’nin Küresel Savunma Girişimi (GDI); diğeriyse yarı tarikat, yarı devlet olarak yapılanmış bir organizasyon olan Nod Kardeşliği'dir.

Birleşmiş Milletler'e bağlı GDI'nın amacı Tiberium kristallerinin Dünya'daki insanlara ve ekosisteme verdiği zararı azaltmakken Nod ise bu maddeyi tanrının bir hediyesi ve insanlık için yeni bir çağın habercisi olarak kabul eder. Nod Kardeşliği’nin onu kullanmak istemesi bir savaşın başlamasına neden olur.

Command & Conquer Remastered Collection, şu anda Steam üzerinde 129 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir veya oyunu satın alabilirsiniz.