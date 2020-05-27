System Shock'un Yeni Versiyonu Steam'de Oyunculara Sunuldu

Nightdive Studios tarafından geliştirilen System Shock’un yeni versiyonun alfa demosu PC için kullanıma sunuldu. Steam ve GOG üzerinden alınabilecek olan oyunun içeriği hakkında bilgi verildi.

Nightdive Studios tarafından geliştirilen System Shock’un yeni versiyonun alfa demosunun Steam ve GOG üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. Nightdive Studios CEO'su Stephen Kick, demonun çıkışını kutlamak için Shacknews Twitch kanalında canlı yayında demoyu tanıttı ve 30 dakikalık soru/cevap yayını gerçekleştirdi.

Oyun hakkındaki açıklamalara geçmeden önce; oyunu detaylı incelemek için buraya tıklayarak System Shock Steam sayfasına ulaşabileceğinizi ve bir GOG kullanıcısıysanız buradaki bağlantıyı kullanabileceğinizi ekleyelim.

Demoya GOG üzerinden genel bir bakış:

Oyunun resmi GOG sayfasında yer alan ifadeler şu şekilde: “Yirmi yıl sonra Nightdive Studios, orijinal System Shock'u yeniden hayal ediyor ve yeniden yapıyor. Yeni oyunda, bugünün oyuncularına bir AAA unvanından beklenen modern görünümü ve hissi vererek ve sevdiğiniz her şeyi tutup klasik deneyime sadık kalacağız. Bu alfa demo, size oyunun kısa bir önizlemesini verecektir. Lütfen bunun çok erken bir demo olduğunu unutmayın, bu nedenle performans, içerik vb. hâlâ kesin değil.​ Shodan'ın seslendirme sanatçısı Terri Brosius ve orijinal ekibin üyelerinin yardımıyla Citadel İstasyonu hiç bu kadar sürükleyici veya korkutucu olmamıştı!"

Oyunda kurumsal dünyada ‘en kötü siber hırsız olarak’ nam salmış bir hackersınız. Riskli bir görev sırasında yakalanıyor ve aç gözlü bir TriOptimum yöneticisinin kölesi hâline geliyorsunuz. Giderek iyileşmekte olduğunuz altı aylık bir komadan sonra korkunç bir felaketin çarpık sonuçlarına uyanıyorsunuz. Oyunun diğer detaylarına Steam ve GOG platformlarından ulaşabilirsiniz.