TAG Heuer, iPhone'larla Kullanılabilen Lüks Akıllı Saat Tanıttı

TAG Heuer, Google Wear OS'i bırakıp kendi işletim sistemine sahip Connected Calibre E5 akıllı saatini tanıttı. Cihaz, iPhone'lara uyumlu olarak tasarlandı.

Saat konusunda öne çıkan firmalardan olan ve lüks tasarımlı saatleriyle bilinen TAG Heuer, dün yaptığı bir duyuruyla Connected Calibre E5 isimli yeni akıllı saatini duyurdu. Bu yeni saatin en dikkat çeken özelliği, “iPhone’lar için tasarlandı” sertifikasıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak olması.

Bu ifade, TAG Heuer’in yeni modelinde Google’ın Wear OS sistemini bırakarak iPhone sahiplerine yöneldiği anlamına geliyor. Cihazın özellikleri de dikkat çekici. Fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi lüks bir akıllı saat olduğu için biraz tuzlu.

1600 dolarlık Connected Calibre E5 neler sunuyor?

Calibre E4’ten 3 yıl sonra gelen Connected Calibre E5 modeli, 45 mm ve yeni daha kompakt versiyon 40 mm olmak üzere 2 boyutla geliyor. Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 5100+ çipinden güç alıyor. Saatte** 1,39 inç** boyutunda AMOLED ekran var. 40 mm’de ise 1,20 inçlik bir ekran görüyoruz. Haptik geri bildirim, gelişmiş parlaklık ve iyileştirilmiş dokunmatik tepki gibi özellikler ekranda bulunuyor.

TAG Heuer, 2015’te çıkardığı ilk akıllı saatinden bu yana Google’ın Wear OS işletim sistemini kullanıyordu. Ancak yeni modelle bu değişti ve kendi platformuna geçiş yaptı. TAG Heuer OS ismi verilen sistem, yenilenmiş arayüz, yeni animasyonlarla donatıldı ve Paris’teki 60 kişilik bir mühendis ekip tarafından geliştirildi.

TAG Heuer OS işletim sistemi, iPhone’lara uyumlu olacak şekilde tasarlandı. “iPhone’lar için tasarlandı” ibaresi sayesinde direkt olarak Apple cihazlarıyla yazılım ve bağlantı uyumu yakalayarak bir ekosistem parçası olarak görev görüyor. Daha iyi Wi-Fi, Bluetooth bağlantısı, iOS ile uyumlu sürekli güncellemeler, iPhone’ların özelliklerinin uyumluluğu, hızlı eşleştirme gibi birçok avantaj sunulacak.

Calibre E5’in spor ve sağlık konusunda da öne çıkan bir saat olduğunu eklemek gerek. Kalp atış hızı takibi, kanda oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, kalori sayacı, çeşitli spor modları var. Cihazın pil ömrü ise 45 mm’de 3 güne kadar çıkabiliyor. Hızlı şarj ile 30-40 dakikada tam şarj olduğunu belirtelim. Akıllı saatin fiyatı ise 1.600 dolar olarak açıklandı