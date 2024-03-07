Sinemada sınırları zorlamasıyla bilinen Yönetmen Takaşi Miike, Apple için iPhone 15 Pro kullanarak 19 dakikalık bir kısa film çekti.

Takaşi Miike, bir dönem peş peşe çektiği ve görsel anlamda sınırları zorlayan korku filmleri ile dikkatleri çekmişti. Japon yönetmen, yine Japonya'dan çıkan popüler bir mangayı "Midnight" adıyla filme çekti. Bu kısa filmi ilgi çekici kılan kısım ise Apple için ve sadece bir iPhone 15 Pro kullanılarak çekilmiş olması.

İşte "Midnight" filmi

Midnight, tamamen iPhone 15 Pro ile çekilmiş olsa da elbette ki bazı profesyonel ekipmanlar ve platformlar da yapım için kullanıldı. Yine de Apple, iPhone'un sadece görsel kalitesi anlamında değil aynı zamanda renk teknolojisi ve görüntü sıkıştırma gibi alanlardaki becerisini de gösteriyor. Film, Apple'ın YouTube kanalı üzerinden yayımlandı ve ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Bu karanlık ve gerilimli hikâye, popüler manga sanatçısı Osamu Tezuka'nın bir eserinden uyarlandı. Tokyo sokaklarında geçen yapımda, gizemli bir taksi sürücüsü, her biri birbirinden garip yolcularını Yakuza üyelerinin saldırılarından korumaya çalışıyor. Bazı görsel efektler çok kalitesiz dursa da yönetmenin tarzı gereği bu tür gariplikler pek de sinir bozucu olmuyor.

Apple zaman zaman iPhone ile filmler çektiriyor, böylece cihazlarının da reklamını yapmış oluyor. Daha önce de iPhone ile çekilmiş, cihazın farklı özelliklerini kullanarak anlatımın nasıl değiştirilebileceğini gösteren videolar karşımıza çıkmıştı. Öte yandan lensler, ekip ve ekipman olmadan bu kalitede videolar çekmek pek mümkün gözükmüyor.