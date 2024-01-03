Bazı iPhone 15 Pro kullanıcıları, telefonlarının arka yüzeylerinin kenarlardan soyulmaya başladığını ifade etti. Görünüşe göre bu durum az sayıda kullanıcıyı etkiliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, iPhone 15 Pro cihazında bir gariplik fark etti. Telefonun arka kısmı, kenarlardan başlayarak soyuluyordu. Reddit'teki diğer paylaşımlarda başka kullanıcılar da benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Yine de bu sorun şimdilik kronik gibi gözükmüyor.

İlk paylaşımı yapan Reddit kullanıcısı, yaptığı paylaşımda "arka kenarlardaki yapıştırıcı sökülüyor" ifadelerini kullandı. Normalde Rhinoshield Mod NX kılıf kullanan bu kişi, sorunu kılıf kullandığı için telefonu aldıktan 1,5 ay sonra keşfettiğini söyledi. Kullanıcı, "Etiketin arka kısmı tamamen çıkacakmış gibi geliyor." diye yazdı.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor

Bir diğer kullanıcı ise kenarlardan siyah yapıştırıcı çıktığını ifade etti. Bu kişinin sıkıntıyı fark etmesini sağlayan şey ise kılıfını çıkarıp temizlemesi oldu. Bir başka kullanıcı ise iPhone 15 Pro ile benzer bir sorun yaşadığını söyledi. Bu kullanıcı, 2 günlük iPhone 15 Pro'sunda bu sorunu fark edince Apple'a gittiğini ve Apple'ın, arka kısımda kullanılan yapıştırıcının doğru şekilde uygulanmadığını söyleyerek telefonu değiştirdiğini belirtti.

Başka kullanıcılar da bu yapıştırıcı sorununa dikkat çekerek kullanıcıları, telefonlarını özellikle sıvı temasından korumaları yönünde çağrıda bulundu. Daha önce iPhone 14 Pro'larda böyle bir sorun olduğunda arka birimin tamamının değişmesi gerekiyordu ancak yeni modellerde sadece arka camı değiştirerek sorunu çözmek mümkün olabiliyor.

Siz de iPhone 14 ya da iPhone 15 Pro ile benzer sorunlar yaşadınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.