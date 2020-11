Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, yeni nesil konsollar için önümüzdeki günlerde çıkacak NBA 2K21'in olağanüstü olduğunu düşündüklerini söyledi. Oyun, yeni nesil konsollar için 19 Kasım 2020'de çıkışını gerçekleştirecek.

Oyun dünyasının lisanslı tek basketbol oyunu haline gelen NBA 2K, serinin eylül ayında çıkan son oyunuyla bir aydan daha kısa sürede 5 milyondan fazla kopya sattı. NBA 2K serisi son birkaç yıldır sektörün tekeli haline gelmiş olsa bile bunun oldukça iyi bir rakam olduğu söylenebilir. Üstelik oyun, önümüzdeki günlerde yeni nesil konsollar için çıkarak gücüne güç katacak.

2K Sports, yeni nesil konsollara gelecek diğer birçok oyunun aksine NBA 2K21'i ayrı bir oyun olarak geliştirmeyi seçti. Birçok yeni eklentiyi ve özelliği bilgisayar oyuncuları için sunmayarak PC oyuncularının tepkisini çeken şirket, yeni nesil konsollarla birlikte basketbol deneyimini başka bir seviyeye taşımak istediğini söylüyor.

NBA 2K21 yeni nesil konsol fragmanı:

2K Games, geçtiğimiz günlerde NBA 2K21'in yeni nesil konsollara özel sürümünün fragmanını paylaşmıştı. "Welcome to The City" ismiyle yayınlanan fragman, NBA 2K21'in MyPlayer modundaki yenilikleri gösteriyor. Videoda ayrıca oyuna çok daha büyük bir haritanın ekleneceğinden de bahsediliyordu.

Ekibin yeni nesil konsollar için sıfırdan yeni bir oyun oluşturmak istediğini söyleyen Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, oyunun olağanüstü olduğunu düşündüklerini de belirtti. Take-Two, NBA 2K'i yeni nesil konsollara getirme konusunda istekli olsa da diğer oyunları için o kadar hızlı hareket ettiği söylenemez.

Şirketin diğer büyük oyunlarından Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2, her iki yeni nesil sistemde de geriye dönük uyumlu şekilde oynanabilecek olsa da GTA V'nin güncellenmiş sürümü ve GTA Online'ın bağımsız sürümü, önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar çıkmayacak.

Zelnick, bu sayede oyunları daha iyi bir hale getirmek için ihtiyaç duydukları zamana sahip olabileceklerini düşünüyor. Yine de yeni nesil konsollar, bir süre daha oyun geliştiricilerinin gelirlerinin büyük bir parçasını oluşturmayacak.