Apex Legends'in Değeri Mart 2021’de Milyar Dolara Erişebilir

Apex Legends, Electronic Arts’a büyük paralar kazandırmaya devam ediyor. Firmanın yeni battle royale oyunu, mali yılın sonunda en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelebilir.

Son yılların popüler oyun türü Battle Royale kendine büyük bir pazar yaratmayı başarmıştı. Oyun sektörünün devi Electronic Arts da bu pastadan kendine bir pay çıkarmak için Apex Legends’ı yayınlamıştı. Firma epey büyük bir dilim kapmış gibi gözüküyor.

Oyunun gösterdiği başarı hakkında EA COO’su ve CFO’su Blake Jorgensen açıklamalarda bulundu. Jorgensen’e göre oyun bu mali yılın sonunda milyar dolarlık bir değere ulaşmayı başarabilecek potansiyele sahip.

Bir yılda bir milyar dolar

Konuyla ilgili açıklamalarında Jorgensen,oyunun başarısının altını çizerek, “Apex Legends mali yılın sonunda 1 milyar dolara erişecek en son markamız olabilir.” dedi. “Bütün stüdyolarımız inanılmaz iyi işlemeye ve bize mali yılın başından bu yana endüstriyi yönlendiren sekiz oyun yayınlama imkanı verdiler. Bu esnada da canlı hizmet içerikleri verdi ve yeni platformlara genişlediler.” dedi.

Brüt kazanç anlamında FPS oyun geliştiricisi Respawn Entertainment’tan gelen yapımın 500 milyon doları bulması bekleniyor. Bu da geçen yıla göre %24’lük bir artış anlamına geliyor. EA’ye göre oyun canlı hizmet servisleri ve diğer kaynakları geçen çeyrekte 846 milyon dolar kazandırdı. Gelir anlamında ise Apex Legends’ın The Sims 4’e yetiştiği açıklandı. Madden Ultimate’i geçen oyun FIFA Ultimate Team’in ise arkasında kaldı.

Apex Legends Steam’e geldi

Jorgensen odaklarının çalışanları, oyuncuları ve toplulukları için yapabilecekleri her şeyi gerçekleştirmekte olduğunu söyledi. EA yöneticisi ayrıca bu zor zamanlarda oyunculara içerik ve deneyim sunabildikleri için EA ekiplerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Apex Legends geçtiğimiz hafta Steam’de yayınlanmış ve yayınlanır yayınlanmaz da oldukça yüksek oyuncu sayısına ulaşmıştı. Season 7 Batlle Pass ile ilerlemenin de bir nebze daha kolay hale getirildiği oyun bu sayede 1 milyar dolar hedefini de yakalayabilir.