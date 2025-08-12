Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff, yayımladıkları oyunların çoğunu neden Xbox Game Pass veya PlayStation Plus'a dahil etmediklerini açıkladı. Slatoff'un yaptığı açıklama oldukça mantıklı.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Take-Two Interactive, sektöre ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff, piyasaya sürdükleri oyunları neden Xbox Game Pass veya PlayStation Plus gibi abonelik planlarına çok fazla dahil etmediklerini açıkladı. Yapılan açıklama, Slatoff'un doğru bir düşünce içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Xbox Game Pass ile PlayStation Plus gibi abonelik planları, oyuncular için çok avantajlı oluyor. Aylık ödemeler yapan bir oyuncu, yüzlerce oyuna erişme imkânı yakalıyor. Ancak Take-Two Interactive, bu abonelik planlarını çok yaygın bir şekilde benimsemedi. İşte Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff'un yaptığı açıklama, bunun nedenini ortaya koyuyor.

Take-Two Başkanı: Anlaşma kârlı olmadığı sürece imza atmayız!

Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff, oyunlarını Xbox Game Pass veya PlayStation Plus bünyesine katmak için kârlı iş birlikleri istediklerini söyledi. Teklifin yeterince kârlı olmaması hâlinde bu tür anlaşmalar yapmayacaklarını söyleyen Slatoff, bu durumun gelecek dönemlerde de geçerli olacağını ifade etti.

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick de geçtiğimiz dönemlerde konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Yeni bir oyunu Xbox Game Pass veya PlayStation Plus'a eklemenin mantıklı olmadığını söyleyen Zelnick, Call of Duty gibi ilk gününden abonelik paketlerine dahil edilen oyunların sadece geçici süreli etki yaşayacağını belirtmişti.