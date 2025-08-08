Oyun dünyasında bazı projeler, duyuruldukları hâlde uzun süre sessizliğe gömülüyor. Aradan geçen yıllara rağmen somut bir ilerleme gösteremeyen yapımlar ise zamanla belirsizliğe sürükleniyor. Son olarak bu sessizliğin sonu iptalle sonuçlanan bir oyun daha gündeme geldi.

Uzun süredir haber alınamayan Contraband oyunu, Xbox tarafından resmi olarak rafa kaldırıldı. Projenin devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Xbox Game Studios’un 2021’de duyurduğu Contraband oyunu resmen iptal edildi. Just Cause ve Mad Max gibi yapımlarla tanınan Avalanche Studios’un geliştirdiği oyun, duyurulduğunda sadece sinematik bir fragmanla karşımıza çıkmıştı.

Dört yıl boyunca sessiz kalan proje sonunda iptal edildi

Aktarılan bilgilere göre, dört yıllık sessizliğin ardından oyunun geliştirme süreci iptal edildi. Avalanche Studios da resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla, aktif geliştirmeye son verildiğini ve projenin geleceğinin henüz netleşmediğini doğruladı.

Xbox, son dönemde bu tür iptallerle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Rare’in geliştirdiği Everwild ve The Initiative imzası taşıyan Perfect Dark yeniden yapımı da durdurulmuştu. Aynı zamanda bu süreçte çok sayıda çalışanı etkileyen toplu işten çıkarmalar yaşanmıştı.

Tüm bu gelişmeler ise Xbox’ın stüdyolarındaki yönetim süreciyle ilgili soru işaretlerini artırmaya devam ediyor diyebiliriz. Şirket ise tüm bu kararlara rağmen geleceğe dair sağlam bir yol haritasına sahip olduğunu vurguluyor.