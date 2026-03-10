Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Bilim İnsanları İlk Kez "Tam Beyin Simülasyonu" ile Davranış Üreten Sanal Bir Canlı Yarattı [Video]

Bilim insanları bir meyve sineğinin beynini dijital ortamda oluşturduktan sonra bu beyni sanal bir bedene bağladı ve davranış üretmeyi başardı.

Bilim İnsanları İlk Kez "Tam Beyin Simülasyonu" ile Davranış Üreten Sanal Bir Canlı Yarattı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bilim dünyasında uzun süredir konuşulan “beyin aktarımı” fikri ilk kez somut bir eşiği geçti.

Araştırmacılar, bir canlının beynini tüm sinir bağlantılarıyla birlikte dijital ortamda kopyalayarak, bu beynin bir sanal beden içinde gerçekçi davranışlar üretmesini sağlamayı başardı.

Meyve sineğinin beyni dijital ortama taşındı

Araştırmacılar, meyve sineğinin yetişkin beyninin tamamını içeren bir bilgisayar modeli oluşturdu.

Bu modelde:

  • 125 binden fazla nöron,
  • 50 milyon sinaptik bağlantı yer alıyor.

Model, gerçek sinir bağlantılarından elde edilen veriler ve makine öğrenmesi kullanılarak oluşturuldu ve sineğin motor davranışlarını %95 doğrulukla tahmin edebildi.

Ancak bu modelin önemli bir eksikliği vardı, bedeni yoktu. Yani beyin aktivitesi hesaplanabiliyor ama ürettiği hareketlerin gerçekleşeceği bir fiziksel ortam bulunmuyordu.

Beyin + sanal beden = davranış

2

Yeni çalışmada ise bu sorun çözüldü.

Araştırmacılar, beyin simülasyonunu MuJoCo fizik motorunda oluşturulan bir sinek vücudu ile birleştirdi. Böylece:

  • Sanal duyular çevreden veri aldı,
  • Bu veriler tam beyin sinir ağı boyunca işlendi,
  • Beyin motor komutları üretti,
  • Komutlar sanal beden tarafından fiziksel olarak uygulandı.

Sonuç olarak özetle beyin algıladı, karar verdi ve hareket üretti. Yani algıdan harekete uzanan tam bir sinir döngüsü ilk kez bir “tam beyin simülasyonunda” kapatılmış oldu.

Peki bu neden bir dönüm noktası?

2

Araştırmacılara göre bu çalışma küçük bir ilerleme değil, niteliksel bir sıçrama çünkü daha önceki projeler genelde iki farklı yaklaşım kullanıyordu. Beyin modellenip beden eklenmiyor ya da beden simüle edilip kontrol yapay zekâya veriliyordu.

Bu projede ise ilk kez gerçek biyolojik bağlantılardan çıkarılmış tam bir beyin modeli, fiziksel kurallarla çalışan bir beden ve doğal davranışlar aynı sistemde bir araya getirildi.

Dünyada Bir İlk: Stadyumlarda Görme Engelliler İçin Kullanılacak "5G Dokunsal Robot Koltuk" Nedir ve Nasıl Çalışıyor? Dünyada Bir İlk: Stadyumlarda Görme Engelliler İçin Kullanılacak "5G Dokunsal Robot Koltuk" Nedir ve Nasıl Çalışıyor?
Microsoft'tan Veri Depolama Devrimi: Bu Cam Çipler 10.000 Yıl Boyunca Terabaytlarca Veri Depolayabiliyor! Microsoft'tan Veri Depolama Devrimi: Bu Cam Çipler 10.000 Yıl Boyunca Terabaytlarca Veri Depolayabiliyor!
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com