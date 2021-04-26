Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da başlayan kabinenin ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kısıtlamalarla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye, 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının girişinde ABD Başkanı Joe Biden'a yüklenerek "soykırım" açıklamasına da sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın ardından da çok beklenen kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların vaka sayılarının azaltılması için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Konuşmasının son bölümünde de alınacak önlemleri ve tam kapanma kararının detaylarını açıkladı.

2,5 hafta tam kapanma

Uzun süredir tartışılan tam kapanma kararı geldi . 29 Nisan 2021 'de saat 19:00'da tam kapanma başlayacak. Tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar sürecek. Üretim, imalat, gıda, sağlık gibi alanlardaki istisnalar hariç tüm işletmeler ara verecek.

kararı geldi 'de saat 19:00'da tam kapanma başlayacak. Tam kapanma süreci Pazartesi sabah 05:00'e kadar sürecek. Üretim, imalat, gıda, sağlık gibi alanlardaki istisnalar hariç tüm işletmeler ara verecek. Yeme içme sektöründe yalnızca paket servis yapılacak. Uygun imkana sahip işletmeler aralıksız hizmet verebilecek.

yapılacak. Uygun imkana sahip işletmeler aralıksız hizmet verebilecek. Zincir marketler pazar günü kapalı olacak, diğer günlerde de belirlenen saatlerde hizmet vermeye devam edecekler.

kapalı olacak, diğer günlerde de belirlenen saatlerde hizmet vermeye devam edecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak , toplu taşıma araçları yarı kapasite ile çalışabilecek. Bu defa, önceki örneklerden farklı olarak konaklama tesislerindeki rezervasyonlar ksıtlamalarda istisna oluşturmayacak .

, toplu taşıma araçları yarı kapasite ile çalışabilecek. Bu defa, önceki örneklerden farklı olarak konaklama tesislerindeki rezervasyonlar . Kamu kurumlarındaki personeller de uzaktan ya da dönüşümlü olarak çalıştırılacak. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olacak. Yani memur iş yerine gitmiyorsa sokağa çıkamayacak.

Eğitim yüz yüze olmayacak