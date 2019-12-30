Tam Yağlı Süt İçen Çocukların Obezite Riski Daha Az

St. Michael's Hospital tarafından yapılan bir araştırma, tam yağlı süt içen çocukların obez olma riskinin yağ oranı azaltılmış süt tüketen çocuklardan %40 oranında daha az olduğunu ortaya çıkardı.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan bir araştırma, 7 ülkede yürütülen 28 farklı çalışmayı analiz ediyor. Bu araştırmanın hedefi ise inek sütü tüketen çocukların obez olma riskini tespit etmekti.

1 ve 18 yaşları arasında değişiklik gösteren 21.000 çocuk katılımcının yer aldığı 28 çalışmanın hiçbirinde yağ oranı azaltılmış süt tüketmenin obeziteyi engellediğine dair bir kanıt bulunamadı. Buna ek olarak yürütülen 28 çalışmanın 18’inde tam yağlı süt tüketen çocukların obez olma riskinin daha az olduğu tespit edildi.

Elde edilen sonuç, uzmanların tavsiyelerine ters düşüyor:

Kanadalı uzmanların tavsiyesi, obeziteyi engellemek için 2 yaşından itibaren çocuklara yağ oranı düşük sütler verilmesi gerektiği yönünde. St. Micheal’s Hospital’da çocuk doktoru olan Jonathon Maguire, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Kanada ve ABD’deki birçok çocuğun beslenme düzeninde inek sütü yer alıyor. İnek sütünün sahip olduğu doğal yağlar da dengeli bir diyetin olmazsa olmazı. Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler, önceden verilen tavsiyelere uyarak 2 yaşından itibaren yağ oranı azaltılmış süt tüketen çocukların tam yağlı süt tüketen çocuklardan daha zayıf olmadığına işaret ediyor."

MAP Centre for Urban Health Solutions’ta bir bilim insanı olarak da görev yapan Dr. Maguire, tam yağlı sütler ve obezite arasındaki dengeye dair daha detaylı araştırmalar yapacaklarını belirtiyor ve açıklamalarına şu sözlerle devam ediyor: “Şu ana kadar yürüttüğümüz çalışmaların hepsi yalnızca gözlemlere dayanıyor. Bu da demek oluyor ki tam yağlı sütlerin obeziteyi engelleyip engellemediği kesin değil fakat tam yağlı sütlerin obeziteye yol açan bazı faktörleri büyük bir ölçüde ortadan kaldırdığına inanıyoruz. Gelecekte yapacağımız çalışmalarla birlikte daha net bilgiler sunmayı hedefliyoruz.”