Honda, elektrifikasyon hedeflerinin en önemli parçalarından olacak 0 Serisi araçlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Her otomobil devi gibi Honda’nın da elektrifikasyon planları var. Japonya merkezli şirket, şimdi de bu kapsamda bir etkinlik gerçekleştirdi ve tamamen elektrikli 0 Serisi’ne dair yeni bilgileri bizlerle buluşturdu.

Şirketin açıklamalarına göre 2030 yılına kadar küçük, orta ve büyük olmak üzere birçok farklı türden 7 adet Honda 0 Serisi otomobille karşılaşacağız. Bu araçlar, gelişmiş teknolojilere ve ilginç tasarımlara ev sahipliği yapacak.

Fütüristik tasarıma sahip olacak serinin ilk modelleri 2026’da gelecek

Şirketin CES 2024’te Saloon ve Space-Hub isimli bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ultra fütüristik iki konsept model tanıttığını görmüştük. Şirket, amiral gemisi olarak ilk gelecek 0 Serisi otomobillerin bu konseptlere benzer görünebileceğini aktardı. Bu araçların 2026’da satışa sunulacağını da ekledi. Ayrıca ocaktaki CES 2025’te seriden bir modeli de görebiliriz.

Bu fütüristik yeni tasarımlara alışmak biraz zor olacak ancak şirket kendine bir hayli güveniyor. Bu otomobillerin alçak yapıya sahip olduğunu ve aynı zamanda daha dinamik bir sürüş deneyimi sunacağı ve verimliliği en üst seviyeye çıkaracağı söyleniyor. Şirketin amacı, araçlarını hem konforlu hem güzel görünümlü hem de iyi performanslı yapmak.

Şirket yüksek dayanıklılığa sahip yeni bir elektrikli araç platformunu da hayata geçirdiğini ifade etti. İnce batarya ve kompakt aksı bir araya getiren yeni yapı, araç içi alanının verimliliğini artırıyor. Ayrıca daha dengeli bir sürüş de sağlıyor. Şirketin aktif aerodinamik sistemi ise hava direncini azaltabiliyor.